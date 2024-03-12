NBA／綠衫軍連3年至少50勝 泰托姆：正在做對的事

儘管球隊4巨頭一口氣少了2人，但聯盟戰績龍頭塞爾蒂克人仍在今天擊敗拓荒者後，成為本賽季第1支達成50勝的球隊，不過對於過去兩年都至少打進東區冠軍賽的塞爾蒂克來說絲毫不敢大意，今天攻下26分的泰托姆（Jayson Tatum）就強調，這只能代表球隊正在做對的事情。

塞爾蒂克今天在哈勒戴（Jrue Holiday）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）兩大球星的情況下迎戰拓荒者，不過不僅球隊雙星布朗（Jaylen Brown）與泰托姆聯手攻下53分，就連替補上陣的豪瑟（Sam Hauser）都有22分演出，靠著團隊6人得分上雙的攻勢，以22分差距輕取拓荒者，成為本季首支拿下50勝的隊伍，在賽季僅剩下18場的情況下，季後賽門票幾乎已確定到手。

不過賽後布朗仍在休息室中提醒隊友不能因為拿下50勝而鬆懈，這也是他們連續第三個賽季至少都有單季50勝的表現，布朗說：「每年這個時候我都在說著一樣的話，我很榮幸能夠加入這個球隊，但這一切都不是如此容易可以取得的，我們必須保持下去，繼續在季後賽用正確的方式打球。」

至於泰托姆也說：「作為一個球隊，有時候你要自吹自擂並無大礙，但我們都知道前面還有很多事情必須完成，到目前為止，我們只能算是做得還不錯。」

而今天投進6顆三分球拿下22分的豪瑟也說：「我們並不是那麼關注球隊戰績的隊伍，這是NBA，每天你都必須面對一些才華洋溢的球員，每一晚你都可能會輸球，所以我們只是試著一天一天、一場一場的面對比賽，並讓每天都有更好的發揮。」