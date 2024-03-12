NBA／尷尬！Kobe紀念雕像竟有錯字 湖人球團表示會盡快修正

湖人2月初公布已故球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）的紀念雕像，近日被球迷發現雕像底座上竟有多處拼錯字，湖人球團今天也對此發出聲明：「我們已發現到問題，會盡快去修正錯誤。」

球迷發現布萊恩雕像下方底座的出賽球員名單出現拼字錯誤，卡德隆（Jose Calderon）和瓦佛（Von Wafer）的名字都拼錯了，還有將「Coach's Decision」拼成「Coach's Decicion」，雕像揭曉後吸引許多球迷前來朝聖，近日卻被發現錯字，相當尷尬。

41歲的湖人傳奇球星「黑曼巴」布萊恩與13歲的二女兒吉安娜（Gianna Bryant）在2020年1月因直升機撞山意外過世。湖人選在今年2月8日這個具有特殊意義的日子揭開雕像，同時紀念布萊恩與吉安娜。

布萊恩此座雕像造型採用他身穿8號球衣，在2006年7月對上暴龍砍下生涯最高81分比賽中的經典單手指天動作，另座將採用布萊恩湖人後期所穿的的24號，第三座則為Kobe與二女兒吉安娜。遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）致詞時表示，「全世界有許多人支持布萊恩，這一刻不僅為了他，也屬於所有球迷。」