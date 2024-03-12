NBA／康寧漢破隊史一紀錄 活塞三殺黃蜂創本季球隊最大勝分差

活塞黃蜂之戰，2021年被活塞隊選中的狀元康寧漢（Cade Cunningham）攻下22分、8助攻和6籃板的全能表現，搭配中鋒杜倫（Jalen Duren）貢獻20分、10籃板雙十表現，活塞最終以114：97大勝黃蜂17分，寫下本季球隊最大勝分差，與黃蜂的對戰中取得三連勝橫掃，康寧漢也刷新隊史紀錄。

康寧漢本季出賽54場，此戰打完分數和助攻累積來到1219分和407次助攻，寫下隊史單季最快達成「1200分、400助攻」的紀錄，比名人堂球星「微笑刺客」I.湯瑪斯（Isiah Thomas）還快了一場。

With his third point tonight against Charlotte, Cade Cunningham became the fastest player in franchise history to reach 1200 points and 400 assists in a single season (54 games played). The previous record was held by Isiah Thomas, reaching the benchmarks in 55 games in 1984-85. pic.twitter.com/gjQ33P76cY — Pistons PR (@Pistons_PR) 2024年3月11日

隊友杜倫賽後大讚球隊一哥康寧漢，「他每晚都可以繳出這樣的表現，和這麼厲害的傢伙一起打球，對我和球隊來說，比賽都會變得很簡單。」

活塞此戰先發球員得分全部上雙。康寧漢22分、杜倫20分，豐泰基奧（Simone Fontecchio）拿下17分，史都華（Isaiah Stewart）和艾維（Jaden Ivey）各得12分，2020年的榜眼威斯曼（James Wiseman）也有10分進帳。

黃蜂方面布里吉斯（Miles Bridges）攻下全場最高的24分，外帶7籃板，G.威廉斯（Grant Williams）貢獻22分，2023選秀榜眼B.米勒（Brandon Miller）則有17分、7助攻和5籃板的表現。