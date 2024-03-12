NBA／康寧漢破隊史一紀錄 活塞三殺黃蜂創本季球隊最大勝分差
活塞黃蜂之戰，2021年被活塞隊選中的狀元康寧漢（Cade Cunningham）攻下22分、8助攻和6籃板的全能表現，搭配中鋒杜倫（Jalen Duren）貢獻20分、10籃板雙十表現，活塞最終以114：97大勝黃蜂17分，寫下本季球隊最大勝分差，與黃蜂的對戰中取得三連勝橫掃，康寧漢也刷新隊史紀錄。
康寧漢本季出賽54場，此戰打完分數和助攻累積來到1219分和407次助攻，寫下隊史單季最快達成「1200分、400助攻」的紀錄，比名人堂球星「微笑刺客」I.湯瑪斯（Isiah Thomas）還快了一場。
隊友杜倫賽後大讚球隊一哥康寧漢，「他每晚都可以繳出這樣的表現，和這麼厲害的傢伙一起打球，對我和球隊來說，比賽都會變得很簡單。」
活塞此戰先發球員得分全部上雙。康寧漢22分、杜倫20分，豐泰基奧（Simone Fontecchio）拿下17分，史都華（Isaiah Stewart）和艾維（Jaden Ivey）各得12分，2020年的榜眼威斯曼（James Wiseman）也有10分進帳。
黃蜂方面布里吉斯（Miles Bridges）攻下全場最高的24分，外帶7籃板，G.威廉斯（Grant Williams）貢獻22分，2023選秀榜眼B.米勒（Brandon Miller）則有17分、7助攻和5籃板的表現。
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