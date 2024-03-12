NBA／火箭森根傷勢輕微不用動刀 但本季可能無法回歸

火箭中鋒森根（Alperen Sengun）昨天面對國王時，因防守沙波尼斯（Domantas Sabonis）快攻而受傷，要坐輪椅才能退場，讓許多球迷相當擔心。所幸今天檢查結果出爐，傷勢比想像中輕微，不用動刀。

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，森根接受X光和MRI檢查，結果為膝蓋和右腿受傷，同時扭傷腳踝，評估後確認不用動手術。不過除非傷勢康復很樂觀，否則例行賽最終戰不會上場。

不過也有一說是若森根來得及康復，火箭可能會讓他補足2場出賽數達到65場，以符合競爭最佳進步獎資格。目前76人隊後衛馬克西（Tyrese Maxey）在這榜單中高居第一，但他因腦震盪協議掛傷病中，目前僅出賽55場；而排第二的則是今年同樣大爆發的公牛後衛懷特（Coby White）。

火箭本季聘請尤多卡（Ime Udoka）擔任總教練，森根成功破繭而出，出賽63場，平均拿到21分9.3籃板5助攻，整體命中率53%，毫無疑問是火箭球隊基石。不過火箭目前戰績29勝35敗，暫居西區第11，落後西區第10的勇士多達5場勝差，如今又少了森根，本季要打進季後賽機會相當渺茫。