NBA／超越哈登！格林創火箭隊史最年輕4000分紀錄
火箭今天作客擊敗國王，後衛格林（Jalen Green）攻下全隊次高19分，同時也達成生涯4000分里程碑。
根據統計，格林以22歲又30天超越哈登（James Harden）成為隊史最年輕獲得4000分的球員，哈登當時是23歲又157天。
「非洲天王」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）以23歲又363天排名第3年輕，摩西馬龍（Moses Malone）24歲又1天，海耶斯（Elvin Hayes）24歲又95天。不過格林能寫下這項紀錄，主要也是拜他在19歲就開始效力火箭所賜，
雖然只是NBA生涯的第3年，但在年輕的火箭陣中，格林已經是中堅主力，不僅是要追求自我提升，更要扮演年輕球員的導師身份。
「幫助年輕隊友很重要，我在兩年前也曾是新秀。這個賽季是我進入NBA的第3年了，人們已經認為我在聯盟待了一段時間，會被尊重，也會被視為學習的對象。無論是跟年輕人聊聊正負面，甚至是醜陋的東西，我認為這些都非常重要。」格林說。
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