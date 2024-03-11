快訊

獨／侯友宜左右手重出江湖 謝政達新職曝光：將全力以赴

奧斯卡／男星全裸出場？幕後花絮曝光 一片C字安全褲勇猛上陣

1歲童遭毆、餵餿水...保母姐妹涉虐致死 北檢延押保母姐獲准

NBA／超越哈登！格林創火箭隊史最年輕4000分紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
格林創隊史最年輕4000分紀錄。 路透社
格林創隊史最年輕4000分紀錄。 路透社

火箭今天作客擊敗國王，後衛格林（Jalen Green）攻下全隊次高19分，同時也達成生涯4000分里程碑。

根據統計，格林以22歲又30天超越哈登（James Harden）成為隊史最年輕獲得4000分的球員，哈登當時是23歲又157天。

「非洲天王」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）以23歲又363天排名第3年輕，摩西馬龍（Moses Malone）24歲又1天，海耶斯（Elvin Hayes）24歲又95天。不過格林能寫下這項紀錄，主要也是拜他在19歲就開始效力火箭所賜，

雖然只是NBA生涯的第3年，但在年輕的火箭陣中，格林已經是中堅主力，不僅是要追求自我提升，更要扮演年輕球員的導師身份。

「幫助年輕隊友很重要，我在兩年前也曾是新秀。這個賽季是我進入NBA的第3年了，人們已經認為我在聯盟待了一段時間，會被尊重，也會被視為學習的對象。無論是跟年輕人聊聊正負面，甚至是醜陋的東西，我認為這些都非常重要。」格林說。

相關新聞

NBA／家裡沒大人！AD超狂數據歷史首見 湖人輕取灰狼

湖人今天在主場迎戰灰狼，戴維斯（Anthony Davis）趁著雙塔唐斯（Karl-Anthony Towns）和戈貝爾（Rudy Gobert）都因傷缺陣，繳出27分25籃板5助攻7抄截3阻攻的超狂

NBA／勇士主場明年辦拉沃盃網賽 費德勒與柯瑞相見歡

網球傳奇「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）退休生活多采多姿，昨天拜訪NBA金州勇士隊主場「大通中心」，與勇士一哥柯瑞（Steph Curry）等球星相見歡，網壇盛會拉沃盃2025年9月

NBA／超越哈登！格林創火箭隊史最年輕4000分紀錄

火箭今天作客擊敗國王，後衛格林（Jalen Green）攻下全隊次高19分，同時也達成生涯4000分里程碑。 根據統計，格林以22歲又30天超越哈登（James Harden）成為隊史最年輕獲得

NBA／湖人AD一人罰球抵灰狼整隊 愛德華抱怨：真的太難了

湖人今天憑藉戴維斯（Anthony Davis）繳出27分25籃板5助攻，外帶7抄截3阻攻的統治級表現，以120：109力克灰狼，不過灰狼「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）賽後再度對裁判

NBA／超低比分大戰！尼克、76人創紀錄之餘更爆發衝突

尼克主場迎戰76人，雙方此戰手感冰冷瘋狂打鐵還在第四節爆發衝突。76人最終以79:73贏得這場低比分的比賽，兩隊總得分僅152分也創下本季最低紀錄。 上半場比賽76人僅以37:31領先，這是自2

NBA／湯普森有望續留？多位高層預測「浪花兄弟」將繼續合體

勇士射手湯普森（Klay Thompson）在本季結束後將成為自由球員，《Hoops Hype》記者斯卡托（Michael Scotto）詢問各高階主管他新合約的大小以及動向，所有人皆認為他會繼續待在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。