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NBA／超低比分大戰！尼克、76人創紀錄之餘更爆發衝突

聯合新聞網／ 綜合報導
76人和尼克的打鐵大戰中，兩隊在第四節爆發衝突。 路透
76人和尼克的打鐵大戰中，兩隊在第四節爆發衝突。 路透

尼克主場迎戰76人，雙方此戰手感冰冷瘋狂打鐵還在第四節爆發衝突。76人最終以79:73贏得這場低比分的比賽，兩隊總得分僅152分也創下本季最低紀錄。

上半場比賽76人僅以37:31領先，這是自2019年3月30日拓荒者34:31領先活塞以來，聯盟上半場得分最低的一場比賽，當時活塞以99:90拿下勝利。

76人射手希爾德（Buddy Hield）說道，「每個防守教練都會滿意我們第一節的防守，雖然我們進攻端當機，但我們想出了另種方式來度過這個困境，並在需要的時候做出表現。」

第四節還剩4分04秒時，兩隊發生了推擠衝突。烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）對迪文森佐（Donte DiVincenzo）犯規，犯規後烏布瑞仍站在迪文森佐身上，迪文森佐試圖起身，還纏住了烏布瑞的腿，將他撞到了底線外，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）推了烏布瑞。最後迪文森佐、哈爾特斯坦和里德（Paul Reed）都被吹了技術犯規。

下半場兩隊的得分有所提高，76人以較高的命中率獲勝，結束了3連敗。此戰希爾德得到16分，里德貢獻了13分。哈里斯（Tobias Harris）獲得11分12籃板；76人本季前兩次交手都敗給尼克，後天兩隊將在同個場地再戰。

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