快訊

防長憂兩岸情勢失眠 國安局長：未見台海緊張情勢持續升高或違常

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型這生肖「運勢起飛」賺進大把鈔票

好消息！挨撞命危姊妹搶救第18天 姊姊眼睛睜開快醒了

NBA／巫師止客場8連敗 巴特勒「米老鼠」新髮型引注目

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒換了新髮型，仍難以阻止熱火連敗頹勢。 美聯社
巴特勒換了新髮型，仍難以阻止熱火連敗頹勢。 美聯社

巫師先發5人得分全上雙，其中庫茲瑪（Kyle Kuzma）攻下全隊最高的32分，外帶9籃板4助攻，全隊送出35次助攻，幫助球隊110比108驚險獲勝，取得自1月29日以來的首場客場勝利，結束客場8連敗的同時，也賞給熱火3連敗。

拿下全隊最高分的庫茲瑪表示，「我們必須保持一致。這一直是我們整個賽季的弱點，不夠穩定，我們一直都不夠穩定的。如果我們能夠保持這種戰鬥力和毅力，下一場對灰熊的比賽，也許我會有不同的答案。」

首節末段開始巫師一直處於落後，第二節中段，米爾斯（Patty Mills）的上籃熱火將比分拉開至43比32。隨後巫師隊發動反擊，在半場剩34秒時將比分追至4分差，阿德巴約（Bam Adebayo）的上籃讓熱火半場打完以6分領先。

第四節8分17秒時庫茲瑪的三分球開啟了一波22比10的攻勢，讓巫師以110比100逆轉領先；比賽結束前2分45秒，熱火連得8分，庫茲瑪讀秒階段的進攻犯規，讓邁阿密有最後一擊的機會，但羅賓森（Duncan Robinson）和巴特勒（Jimmy Butler）都沒有投進三分球，讓巫師帶走勝利。

熱火隊缺少了控衛赫洛（Tyler Herro）和前鋒勒夫（Kevin Love）），他們分別因傷缺席了第8場和第6場比賽。巴特勒攻下23分，而羅賓森、洛齊爾（Terry Rozier）和阿德巴約各自貢獻16分。熱火隊近期3連敗，也導致他們排名跌至東區第8。

有趣的是，巴特勒換了一個非常可愛的「米老鼠」新髮型，可惜「變髮」沒能為近期低迷的球隊帶來勝利。

相關新聞

NBA／家裡沒大人！AD超狂數據歷史首見 湖人輕取灰狼

湖人今天在主場迎戰灰狼，戴維斯（Anthony Davis）趁著雙塔唐斯（Karl-Anthony Towns）和戈貝爾（Rudy Gobert）都因傷缺陣，繳出27分25籃板5助攻7抄截3阻攻的超狂

NBA／勇士主場明年辦拉沃盃網賽 費德勒與柯瑞相見歡

網球傳奇「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）退休生活多采多姿，昨天拜訪NBA金州勇士隊主場「大通中心」，與勇士一哥柯瑞（Steph Curry）等球星相見歡，網壇盛會拉沃盃2025年9月

NBA／火箭森根坐輪椅退場神情沮喪 專家曝傷勢最糟狀況

火箭長人森根（Alperen Sengun）本季成為球隊核心，上周面對馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）更是狂砍生涯新高45分。火箭今天雖以112：104擊敗國王，但森根在比賽

NBA／杜蘭特悲情空砍45分 泰托姆感謝隊友相助

太陽隊在缺少明星後衛布克（Devin Booker）的情況下，面對聯盟戰績最好的塞爾蒂克，儘管杜蘭特（Kevin Durant）砍下轉隊至太陽後得分新高45分，比爾（Bradley Beal）也拿下2

NBA／提前投入選秀非好事？詹皇大兒子該留校的四大理由

目前最令人興奮的大學籃球運動員是剛剛成為NCAA一級歷史得分王的克拉克 (Caitlin Clark)。然而，最受關注的一位球員，平均得分卻不到5分，效力於一支戰績不佳的球隊。 可以肯定的是，如

NBA／超低比分大戰！尼克、76人創紀錄之餘更爆發衝突

尼克主場迎戰76人，雙方此戰手感冰冷瘋狂打鐵還在第四節爆發衝突。76人最終以79:73贏得這場低比分的比賽，兩隊總得分僅152分也創下本季最低紀錄。 上半場比賽76人僅以37:31領先，這是自2

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。