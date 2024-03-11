NBA／巫師止客場8連敗 巴特勒「米老鼠」新髮型引注目
巫師先發5人得分全上雙，其中庫茲瑪（Kyle Kuzma）攻下全隊最高的32分，外帶9籃板4助攻，全隊送出35次助攻，幫助球隊110比108驚險獲勝，取得自1月29日以來的首場客場勝利，結束客場8連敗的同時，也賞給熱火3連敗。
拿下全隊最高分的庫茲瑪表示，「我們必須保持一致。這一直是我們整個賽季的弱點，不夠穩定，我們一直都不夠穩定的。如果我們能夠保持這種戰鬥力和毅力，下一場對灰熊的比賽，也許我會有不同的答案。」
首節末段開始巫師一直處於落後，第二節中段，米爾斯（Patty Mills）的上籃熱火將比分拉開至43比32。隨後巫師隊發動反擊，在半場剩34秒時將比分追至4分差，阿德巴約（Bam Adebayo）的上籃讓熱火半場打完以6分領先。
第四節8分17秒時庫茲瑪的三分球開啟了一波22比10的攻勢，讓巫師以110比100逆轉領先；比賽結束前2分45秒，熱火連得8分，庫茲瑪讀秒階段的進攻犯規，讓邁阿密有最後一擊的機會，但羅賓森（Duncan Robinson）和巴特勒（Jimmy Butler）都沒有投進三分球，讓巫師帶走勝利。
熱火隊缺少了控衛赫洛（Tyler Herro）和前鋒勒夫（Kevin Love）），他們分別因傷缺席了第8場和第6場比賽。巴特勒攻下23分，而羅賓森、洛齊爾（Terry Rozier）和阿德巴約各自貢獻16分。熱火隊近期3連敗，也導致他們排名跌至東區第8。
有趣的是，巴特勒換了一個非常可愛的「米老鼠」新髮型，可惜「變髮」沒能為近期低迷的球隊帶來勝利。
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