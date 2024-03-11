NBA／火箭森根坐輪椅退場神情沮喪 專家曝傷勢最糟狀況
火箭長人森根（Alperen Sengun）本季成為球隊核心，上周面對馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）更是狂砍生涯新高45分。火箭今天雖以112：104擊敗國王，但森根在比賽中為了防守，落地時傷到右膝，必須坐輪椅才能退場，他的表情也相當沮喪。
比賽剩39秒火箭領先8分，面對國王沙波尼斯（Domantas Sabonis）進攻，森根仍積極試圖阻擋，沒想到他落地時沒踩穩，當場倒地哀嚎，最後坐輪椅退場，難掩沮喪地雙手抱頭。
國王末節一度將17分落後追到剩5分，但火箭後衛格林（Jalen Green）命中關鍵三分球，鎖定勝局，他全場攻下19分。范弗利特（Fred VanVleet）拿到22分9助攻，森根退場前進帳14分6籃板。國王方面，沙波尼斯砍25分15籃板8助攻，但發生9次失誤。
據ESPN報導，森根將在明天接受右膝和腳踝的的核磁共振檢查。范弗利特受訪時說，「傷病是比賽的一部分，我們都明白這點，但看到隊友倒下總是很痛苦，尤其是那些以前沒經歷過的年輕人。」
美國運動醫療專家貝爾（Rajpal Brar）分析森根受傷影片，他推測是膝蓋過度伸展，可能是骨挫傷和後十字韌帶損傷；最嚴重的狀況是前十字韌帶受傷。
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