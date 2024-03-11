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NBA／戈貝爾「收錢手勢」暗諷裁判 遭罰款10萬美元

聯合新聞網／ 綜合報導
戈貝爾收錢手勢遭罰10萬美元。 路透
戈貝爾收錢手勢遭罰10萬美元。 路透

NBA官方今日對灰狼隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）作出罰款10萬美元的處分，原因在於先前灰狼輸給騎士的比賽中，他在比賽時刻多次摩擦手指，作出「收錢手勢」，暗指裁判佛斯特（Scott Forstall）可能受賄。

NBA執行副總裁兼籃球運營主管杜馬斯（Joe Dumars）表示，「罰款考慮了戈貝爾過去對NBA有害行為的情況，包括公開批評裁判。」

當時在被吹了第6次犯規並被取消比賽資格後，戈貝爾還留在場上，並在佛斯特前往紀錄台時做出了手勢。福斯特當下沒有看到戈貝爾，但另一名裁判薩戈（Natalie Sago）看到了並給予其技術犯規。這次技術犯規也讓騎士追平比分。

比賽結束後，以直言不諱而聞名的戈貝爾沒有否認他所做的事情，並表示運彩可能對比賽結果產生重大影響。戈貝爾說，「我會再次承擔風險。我會成為壞人。我會接受罰款，但我認為這損害了我們的比賽。我知道運彩等越來越重要，但它不應該這樣。」

灰狼助理教練諾里（Micah Nori）也針對戈貝爾的行為提出批評。「比賽還剩下27秒，被吹罰技術犯規，說實話，是不可接受的，那就是戈貝爾的風格，但你必須聰明。他做出了一個收錢的手勢。顯然他很沮喪，兩支球隊都是，但我們必須更聰明。」

戈貝爾在那場比賽中上場37分鐘內拿下17個籃板，比賽關鍵時刻沒能留在場上也導致球隊最終輸球。這是戈貝爾第4次因公開批評裁判而被罰款。

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