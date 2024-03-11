NBA／湯普森有望續留？多位高層預測「浪花兄弟」將繼續合體

勇士射手湯普森（Klay Thompson）在本季結束後將成為自由球員，《Hoops Hype》記者斯卡托（Michael Scotto）詢問各高階主管他新合約的大小以及動向，所有人皆認為他會繼續待在舊金山。

針對湯普森的合約狀況，以及續留勇士與否的問題，斯卡托詢問8位非勇士的高層，所有人都預測湯普森下季將會續留舊金山，其中3人認為湯普森值得1800萬到2000萬美元，另外5人認為他值得2000萬到2500萬美元；其中有4位高層相信，勇士會讓湯普森的新合約與柯瑞（Stephen Curry）的合約時間同時到期，預計雙方會簽下一張為期兩年的合約。

某位NBA高層則指出：「我認為他大概只能領一年1800到2000萬美元。我不確定他是否會接受，因為他將自己看得更高。如果所有的報價都一樣，我認為他會回到勇士。我感覺他跟柯瑞的關係以及兩人是否能在一起打球對他來說很重要。」

湯普森是勇士四冠王朝的核心球員，不過在遭遇左膝前十字韌帶受傷、右腳阿基里斯腱撕裂傷勢兩項可說是運動員最嚴重的致命傷勢之後，本季他的表現大不如前，59場出賽平均只能攻下17分，創下自2013-14以來新低；招牌三分球雖然仍有場均3.3顆的水準，但命中率3成79卻是生涯最差，更在前段時間被降為替補。勇士球迷下季能否繼續看到「浪花兄弟」聯手，絕對是本季結束後最熱門的討論話題之一。