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NBA／杜蘭特悲情空砍45分 泰托姆感謝隊友相助

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特今天悲情攻下轉隊後新高的45分。 路透
杜蘭特今天悲情攻下轉隊後新高的45分。 路透

太陽隊在缺少明星後衛布克（Devin Booker）的情況下，面對聯盟戰績最好的塞爾蒂克，儘管杜蘭特（Kevin Durant）砍下轉隊至太陽後得分新高45分，比爾（Bradley Beal）也拿下25分，仍不敵泰托姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）合攻56分，塞爾蒂克以117:107擊敗太陽，終止近期連敗。

杜蘭特說表示，「我只是想變得更有侵略性，克服一切困難。」、「我能夠投進一些球並擊退防守。我們在很多時候比分都很接近，但他們都能在暫停後做出重要的進攻。」太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）此戰貢獻11分11籃板雙十表現，小寶兒（Bol Bol）也有13分進帳。

布朗上半場就拿下18分，幫助綠衫軍在上半場取得62比50的領先；太陽隊在第三節展開反擊，杜蘭特的三分球將比數在追至74比77，但哈勒戴（Jrue Holiday）立刻回敬三分，塞爾蒂克帶著9分領先優勢進入決勝節。第四節開始普里查德（Payton Pritchard）和泰托姆連續命中三分。比賽剩下1分54秒時，霍福特（Al Horford）再命中底角三分奠定勝基，直接帶走勝利。

泰托姆今天出賽42分鐘，28投11中得到29分。他賽後說道，「我要感謝能有一群這麼棒的隊友，因為我今天打得非常差，還好最後我終於停止了失誤。」除了雙槍之外，哈勒戴今日也攻下15分，懷特（Derrick White）拿下10分，替補出發的柯內特（Luke Kornet）和普里查德也各有14分及10分的貢獻，隊友的支援與泰托姆的回應也和今日砍下45分仍輸球的杜蘭特形成極大對比。

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