NBA／提前投入選秀非好事？詹皇大兒子該留校的四大理由

目前最令人興奮的大學籃球運動員是剛剛成為NCAA一級歷史得分王的克拉克 (Caitlin Clark)。然而，最受關注的一位球員，平均得分卻不到5分，效力於一支戰績不佳的球隊。

可以肯定的是，如果沒有他的著名父親，沒有人會對布朗尼（Bronny James）有過多的關注。但由於他的父親詹姆斯（LeBron James）堅持要與兒子一起在NBA出戰，或許會有球隊有興趣出手挑走布朗尼。

BRONNY JAMES FASTBREAK DUNK OFF THE STEAL 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/ksDl896sEC — BronnyMuse (@BronnyMuse06) 2024年3月10日

詹姆斯當年略過讀大學，直接跳級進入NBA，很快就證明這是一個明智的選擇。剛進到聯盟，他就迅速就成為聯盟招牌巨星，如今更被認為是有史以來最偉大的球星之一。而另一方面，布朗尼顯然還沒準備好跟隨父親的腳步，前進籃球最高殿堂。近日就有報導提到布朗尼不該提前投入NBA選秀的理由，包括前NBA球星馬布里（Stephon Marbury）還提出身為前輩的建言。

在大學再打一年對布朗尼會有很大幫助。首先且最重要的是，這會給他更多時間去發展。顯而易見，現階段的他需要更多磨練。馬布里表示，「布朗尼具備了所需的能力，一旦他把它們組合在一起，我認為他會做得很好。」

馬布里還認為，布朗尼若能在大學多待一段時間將會受益匪淺。他說道：「布朗尼在大學打球20分鐘，那已經是一半的比賽時間了。我認為他需要打得更多，犯更多錯誤，有機會展示他的能力。他在學校待兩年並不是壞事。艾佛森（Allen Iverson）在大學也打了兩年。布朗尼的得分、投籃和傳球能力，最重要的是他的防守，我認為是一流的。你不能單憑統計數據來評價他。」

報導指出，布朗尼應該考慮留在學校的另一個原因是稍微擺脫他父親的陰影，並建立自己的價值。隨著其他回歸球員和一個出色的招募班底，南加州大學有可能會反彈並在2024-25年賽季表現更出色。然後，「三月瘋」可能成為他展示自己能力的舞台，這也將有助於提升他的選秀排名。

隨著NBA選秀即將到來，有幾支球隊被傳聞對布朗尼感興趣，但或許不是因為他的實力。人們普遍認為，如果你想要簽下詹姆斯，你就需要選中布朗尼。雖然成為一名職業籃球運動員肯定很好，但知道一支球隊只是為了得到你的父親而選了你，這有些讓人感到自卑。

也許布朗尼應該考慮在學校再待一年的最大原因是，這樣他就可以再多享受一段時間的孩童時光。大學應該是一個學習、成長和快樂的時光。一旦他投入NBA中，隨之而來的是所有審視他的目光，他可能也會因此懷念起他的大學生活，並後悔當初太急於與老爸一起打球。