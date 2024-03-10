NBA／誰最有機會獲選最佳進步獎？保羅力挺自家學員懷特

例行賽還剩一個多月的時間，76人隊明星後衛馬克西（Tyrese Maxey）目前仍是NBA年度最佳進步獎的領先者。然而，勇士老將保羅（Chris Paul）並不這麼認為，他表示公牛隊的後衛懷特（Coby White）最有機會拿到這個獎項。

在先前勇士以122比125輸給公牛隊後，保羅告訴《The Athletic》，懷特顯然更有資格獲得這個獎項。他本季場均可以攻下19.7分5.3助攻4.8籃板，皆創下職業生涯最佳表現。

「他最好能得到這個獎項，」保羅談到懷特時說道，懷特參加了他在北卡羅來納州的 AAU 訓練營，多年來一直是他的學員。「他不僅是偶爾做得好。他每晚都做得很好。這就是你在聯盟中贏得尊重的時候。」

「他的控球能力比去年好多了，你可以看到我們一直在談論這個，透過努力練習，信心就會增加。對我來說，我對他們（AAU學生）中的很多人都像是個大哥，因為我已經認識他們很久了。」保羅說

馬克西和懷特在爭奪該獎項都有著令人信服的理由。馬克西場均26分6.3助攻3.7籃板也都創下生涯新高，作為費城76人的主控，他的表現是如此出色。儘管有些人認為，馬克西的場均得分從上季20.3分飆升到26分是預料之中的，但在哈登離開後，這位23歲的年輕球員繳出令人驚嘆的表現，即使在安比德（Joel Embiid）缺席時也是如此。自從安比德受傷以來，馬克西讓76人隊保持在東區第7的位置，僅落後第四種子尼克2場勝差。

其他爭奪年度最佳進步獎的候選人還包括雷霆隊的威廉斯（Jalen Williams）、火箭隊的森根（Alperen Sengun）、勇士隊的庫明加（Jonathan Kuminga）和老鷹隊的強森（Jalen Johnson），有機會拿到此獎。