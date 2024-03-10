NBA／全力衝擊西區龍頭 衛冕軍金塊將不參訪白宮

去年贏得NBA冠軍的金塊隊，獲得前進白宮造訪美國總統拜登（Joe Biden）的機會。然而，這次訪問卻因要面對強敵灰狼而取消，讓球隊可以對這場重要比賽做好準備。

據《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）報導，白宮不得不將原定於一月底的參訪日期推遲到3月18日。這讓金塊陷入一個困難的局面。金塊隊預定會在3月19日客場對陣明尼蘇達灰狼隊。由於兩支球隊目前都在爭奪西區的第一種子，因此金塊最終仍是決定取消白宮參訪，全力備戰這場比賽。

海恩斯強調，這是一個純粹與籃球相關的決定。金塊隊目前以42勝20負排名西區第三，與排名第一的雷霆隊僅有半場勝差，跟灰狼戰績更是相同的44勝20敗，三強都在爭

值得一提的是，在川普（Donald Trump）擔任美國總統期間，沒有任何NBA冠軍隊在他的任期內參訪過白宮，而在美國主要體育項目中的15支冠軍隊中，僅有2019年NCAA女子籃球冠軍貝勒大學訪問了白宮。這種缺席訪問的原因可能是因為政治分歧，也可能是其他各種原因，如新冠疫情規定或川普的邀請被撤銷。

公鹿隊在2021年打破了