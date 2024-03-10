NBA／唐西奇連6場「30分大三元」 NBA史上第一人

達拉斯獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）今天又一次寫下歷史，成為NBA史上第一位連6場締造單場至少拿下30分「大三元」的球員，終場獨行俠142比124輕取底特律活塞。

法新社報導，唐西奇此役繳出39分、10籃板和10助攻，超越衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在2016-17賽季創下的連5場至少攻下30分大三元紀錄。

來自斯洛維尼亞的唐西奇也把自己35分（含）以上大三元的紀錄延長到連續5場，先前紀錄也是衛斯特布魯克的連3場。此役唐西奇另外還貢獻3次抄截和2次阻攻。

獨行俠教頭基德（Jason Kidd）賽後表示：「這恰恰說明了他（唐西奇）現在的狀態。」

唐西奇今天光是在上半場就攻下26分，其中包括第二節狂砍21分，當時主場活塞球迷高喊「Luka爛透了！」，似乎也激發了他的鬥志。

獨行俠第三節把領先擴大到16分，第四節之初更轟出一波7比0攻勢，就此帶走比賽。

基德笑著表示：「我一直都在看記分板，他的籃板數卡在9個已經很久了。」而談到唐西奇一口氣創下兩項大三元史上第一紀錄，他則說，「唐西奇的影響力展現了他的球技水準。他能夠得分、找到隊友、爭搶籃板還能在防守端做出貢獻。」

厄文（Kyrie Irving）此役襄助獨行俠21分；活塞則以康寧漢（Cade Cunningham）33分、10助攻和9籃板的準大三元表現最佳。