NBA／讚班切羅前途無量 魔術教頭：傳球能力像詹姆斯

今年賽季首度入選明星賽，魔術隊2020年狀元班切羅（Paolo Banchero），本賽季繳出22.9分6.9籃板5.2助攻的明星級表現，幫助球隊目前37勝27敗暫居東區第5，有非常高的機率能打進季後賽，總教練莫斯利（Jamahl Mosley）更盛讚子弟兵的傳球能力和詹姆斯（LeBron James）相似。

莫斯利在節目中說道，「班切羅的特點是他在比賽中充滿能量，很難把他歸類成某一位球員類型，因為他具有詹姆斯的傳球能力，安東尼（Carmelo Anthony）的得分能力，他的籃球智商是令人難以置信的。另一方面，就是他在比賽中的冷靜和舉措。對於一個21歲的年輕球員來說，擁有這樣的特質是非常罕見且特別。他就像很多球星的綜合體，很難說他像某個人。我認為他就是他自己，他的獨特之處對我們正在做的事情來說是特別的。」

Some of Paolo Banchero's drives are just ridiculous for a 6-foot-10, 250-pound 21-year-old. Been fun watching him grow as a ball-handler this season. pic.twitter.com/G7qK1esS9i — Jackson Frank (@jackfrank_jjf) 2024年3月7日

將班切羅的傳球能力比作詹姆斯是非常高的評價。詹姆斯在NBA歷史上的助攻排行榜中高居第4，生涯累積10868次助攻。這種比較也可能給他帶來太大的壓力，因為他仍然不斷尋找自己的定位。身高具有6呎10吋250磅的身材也使他在防守端成為威脅。魔術隊現在擁有一位真正的核心基石。如果能夠繼續培養班切羅，同時他掌控比賽的能力以目前的速度持續進步，那麼莫斯利對於他所類比的球星模板就不會太遙遠。

在現代的NBA，作為一名能夠組織進攻的前鋒是成為頂級球員的先決條件。這就是班切羅的天花板。在接下來的5年內，班切羅有望成為聯盟中最優秀的球員之一。另一方面，班切羅和華格納（Franz Wagner）的組合是否足以讓魔術隊重回NBA列強的競爭行列，現階段還有待觀察。然而，這位大二生迅速崛起成為聯盟中的精英球員，已經讓所有人都驚訝不已。

國外媒體指出，班切羅如今需要學會如何應對這些期望。也許，他可以聯繫詹姆斯，尋求一些建議。畢竟，他們在比賽打法上仍是有著一些相似之處。