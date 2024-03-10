NBA／西區季後賽競爭白熱化 健康狀態將影響最終排名

在先前勇士對公牛的比賽中，比賽結束前3分51秒時，柯瑞（Stephen Curry）因踝關節受傷離場。同一晚，在湖人對國王的比賽中，比賽剩餘3分56秒時，詹姆斯（LeBron James）因為自己的踝關節受傷前往更衣室。兩支球隊在戰績上處於相同位置，雙方也在排名上相互反超了10次，誰能獲得更高種子排位，將取決於他們在場上的表現以及傷後治療的效果。

西區的其他正在競爭季後賽的球隊也有類似的情況，灰狼隊球星唐斯（Karl-Anthony Towns）日前接受了半月板撕裂的手術，將至少休戰一個月，目前戰績以半場勝差落後龍頭雷霆隊。而排名第4的洛杉磯快艇隊僅落後2.5場，他們剩餘賽季也將在沒有衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的情況下進行比賽，他在本月初面臨手部骨折的傷勢。

ESPN Sources: Golden State Warriors star Steph Curry’s MRI on his right ankle returned clean on Friday and a clearer timeline on his return will come with how ankle responds over next several days. pic.twitter.com/McW6uAqNyt — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 2024年3月8日

太陽隊球星布克（Devin Booker）正在應對自己的踝關節受傷，替補球員李（Damion Lee）仍在5個月前的半月板手術恢復當中。比爾（Bradley Beal）現在雖已康復了，但今年因3次不同的傷勢總共缺席了29場比賽。今天在失去布克的情況下，儘管杜蘭特（Kevin Durant）砍下來到太陽後的得分新高45分，球隊最終仍是不敵塞爾蒂克。

LeBron James has been downgraded to out Friday against the Bucks because of his sore left ankle, the Lakers announce — Dave McMenamin (@mcten) 2024年3月8日

鵜鶘隊的傷病報告中雖只有丹尼爾斯（Dyson Daniels），但他們的球星威廉森（Zion Williamson）經常受傷，過去兩個賽季缺席了135場比賽。不過本季至今，威廉森顯然保持不錯的狀態，是鵜鶘能夠挺進西區前6名的關鍵

獨行俠的MVP候選人唐西奇（Luka Doncic）腳踝和肘部也都有傷，隊上另一位球星厄文（Kyrie Irving）也常因傷高掛免戰牌，但好消息是唐西奇今天對上活塞的比賽，連續5場繳出35+大三元，傷勢對他的影響應該不大。

相較於上述幾隊，雷霆隊和金塊隊皆保持相當健康的狀態，這成了他們爭奪西區龍頭最強而有力的資產。

就目前來看，季後賽種子排位，似乎都將取決於球隊的健康與否，而不僅是比賽關鍵時刻的表現。