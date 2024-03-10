NBA／詹皇4萬分還是第9！著名「詹黑」球星排名引網友熱議
日前詹姆斯（LeBron James）達成了史無前例的4萬分，正當所有人都再次將他和籃球之神喬丹（Michael Jordan）相提並論，爭辯誰才是歷史最佳球員時，有著「詹黑」稱號的貝勒斯（Skip Bayless）卻表示，「我仍然要將詹姆斯排在歷史前10名單中的第9名。」
貝勒斯說道，「在詹姆斯得到40000分之前，我把他排在歷史前10名單的第9名，在他得到40000分之後，我仍然將他排在第9名，打得更久並不會使他變得更好或更有價值。」
貝勒斯歷史十大球星依序排名分別是，喬丹、魔術強森（Magic Johnson）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、鄧肯（Tim Duncan）、羅素（Bill Russell）、布萊恩（Kobe Bryant）、柏德（Larry Bird）、詹姆斯、張伯倫（Wilt Chamberlain），此排名一出，也受到球迷熱烈討論。
球迷紛紛吐槽表示，「這個小丑怎麼能有自己的節目而我不能呢？」、「詹姆斯不在任何人的歷史前五名單上，純粹是出於情感上的決定。」、「這是我聽過的最愚蠢的事情之一。」
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