NBA／溜馬二年級生提前報銷 執刀名醫曾為大谷翔平治療

才剛在新秀挑戰賽奪下MVP的溜馬二年級生馬瑟倫（Bennedict Mathurin），傳出被右肩關節唇撕裂，必須接受手術治療，賽季提前宣告報銷，對溜馬整體戰力造成巨大衝擊。

溜馬官方指出，馬瑟倫預計會在下週前往洛城接受名醫艾爾崔克（Neal ElAttrache）治療。身為骨科專家，艾爾崔克先前曾幫道奇隊的二刀流巨星大谷翔平開刀治療，也曾幫台灣投手郭泓志動刀。報導認為，馬瑟倫預計可以在下個賽季開始前完全復原。

馬瑟倫本季一共出賽59場，場均攻下14.5分4籃板2助攻，投籃命中率44.6%，三分命中率37.4%，罰球命中率82.1%，被視為年輕溜馬的未來核心。

溜馬目前戰績35勝29敗，排名東區第8，和第6名的熱火有著半場勝差，領先第9名的公牛4場勝差，能否穩拿一張季後賽門票仍是未知數。馬瑟倫的報銷勢必也將造成重大影響。