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NBA／哈登大三元寫罕見紀錄！快艇連13年勝率5成 現存最久

聯合新聞網／ 綜合報導
哈登本季第二次大三元助快艇獲二連勝。 路透
哈登本季第二次大三元助快艇獲二連勝。 路透

快艇主場迎戰公牛，上半場快艇全隊手感不佳，半場打完以46比57落後，易籃後，快艇第三節打出23比9攻勢，三節打完將比數追平，最終靠著哈登（James Harden）本季第2次大三元串聯，全隊6人得分上雙，第四節帶領球隊逆轉戰局，以112比102收下2連勝，也中止公牛近期3連勝。

快艇上半場多次空檔出手都沒能把握，反觀公牛的佛西維奇（Nikola Vucevic）上半場就攻下14分10籃板的雙十表現，幫助球隊57比46建立11分的領先優勢。第三節快艇靠著祖巴茲（Ivica Zubac）攻下他本場比賽16分中的10分，帶領球隊打出23比9的一波流，從14分落後一舉逆轉局勢；第四節鮑威爾（Norman Powell）的兩記三分球，快艇開局連得11分，而公牛隊命中率不佳，18球僅命中5球，三分球更是9投僅1中，讓快艇帶走本場比賽的勝利。

哈登談及祖巴茲和鮑威爾的貢獻表示，「每場比賽我們都需要不同的人出現，我認為每個人都有所貢獻。」此戰祖巴茲攻下16分9籃板，板凳出發的鮑威爾也有18分的貢獻。

哈登繳出14分11籃板10助攻，本季第2次大三元，這是他15年職業生涯中的第76次大三元，排在史上第8，是現役球員中的第4。今天記錄上10次出手全是三分球，另有2次罰球，根據《StatMuse》指出，哈登成為史上第2位在沒有任何兩分出手情況下拿到大三元的球員，第1位則是2014年的布雷克（Steve Blake）。

喬治（Paul George）拿下22分，雷納德（Kawhi Leonard）也攻下19分，快艇今獲勝後，戰績41勝21敗，排名西區第4，本季勝率確定至少5成，達成連續13年勝率至少5成的表現，是目球各隊中延續最長的紀錄。

公牛方面，德羅展（DeMar DeRozan）攻下24分10助攻，佛西維奇貢獻22分和11籃板，懷特（Coby White）也有19分進帳，公牛輸球後戰績31勝33敗，位居東區第9，距離第6的熱火還有4.5場比賽，下場比賽在主場迎戰達拉斯小牛隊，公牛將全力搶勝讓球隊免於參加附加賽。

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