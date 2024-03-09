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NBA／墨瑞41分平生涯紀錄 灰熊主帥：要向他脫帽致敬

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
墨瑞追平生涯得分紀錄。 美聯社
墨瑞追平生涯得分紀錄。 美聯社

墨瑞（Dejounte Murray）面對灰熊一戰全場25投17中，包含6記三分球在內，狂轟41分7藍板6助攻2抄截，帶領殘陣老鷹在一度落後14分情況下完成逆襲，收下3連勝，進一步鞏固東區前10名席次。

單場41分追平了墨瑞生涯最高得分紀錄，先前他曾2度達成；此外，墨瑞已經累積4次單場至少拿到40分的比賽，都集中在2023年之後。

「他今晚表現很出色。當對手開始包夾他，我們就採取了相對應的戰術，他也得到了一些他想要的對位，這讓他打的很舒服。很高興他能有這樣亮眼表現，希望可以繼續保持火熱狀態。」老鷹主帥史奈德（Quin Snyder）說。

灰熊總教練簡金斯（Taylor Jenkins）也表示要向墨瑞致敬。「我們原本可以在包夾他這方面做得更好，但他今天確實命中一些高難度的投籃。你必須要向他脫帽致敬。」

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