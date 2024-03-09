NBA／迪文森佐200顆三分隊史第4人 布朗森也有望挑戰
本季從勇士轉戰到尼克的迪文森佐（Donte DiVincenzo），可說是打出生涯最輝煌的一年，特別是在球隊面臨傷兵麻煩下，他更是完全釋放火力，場均得到14.3分，每場投進3.2顆三分球且命中率達40.4%，都是生涯最佳表現。
在今天面對魔術的比賽中，迪文森佐命中3記三分球獲得11分6助攻4籃板，這使得他本季三分球命中數累積達到200顆，成為隊史第4位達此門檻的射手。
先前3人分別是1994-95年投進217顆的史塔克斯（John Starks）、2021-22年投進241顆的佛尼爾（Evan Fournier），以及2022-23年投進218顆的藍道（Julius Randle）。
尼克還剩下20場例行賽，若以迪文森佐場均三分球命中數來推算，他將有機會挑戰佛尼爾保持的隊史單季最多三分球紀錄。
此外，當家後衛布朗森（Jalen Brunson）目前也已經累積投進154顆三分球，場均能夠命中2.7顆三分球的他，有機會挑戰個人新高200顆大關，同時成為隊史第5人。
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