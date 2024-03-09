東超籃賽／被季軍戰對手點名 林書緯：面對挑戰

東超籃賽4強落敗，新北國王隊明天下午4點季軍戰將和南韓KBL安養赤紅火箭隊最後對決，昨天表現出色的林書緯準備面對硬仗，但和「回鍋」國王的洋將奧帝都會以留下季軍為目標。

國王在少了「哈佛小子」林書豪下，昨天和日本B聯盟千葉噴射機隊一路拉鋸，林書緯更在第四節連飆3記三分彈，好表現讓季軍戰安養都點名，林書緯也說，知道安養有很多優秀球員，自己也會面對挑戰，「不會比昨天輕鬆，明天會很難打。」

兩軍預賽不同組，明天季軍戰碰頭將是首度對決，林書緯提到，南韓特色就是射手多、空檔把握度高，「投外線就像上籃一樣」，且注重球的流動，明天主要目標是切斷對手傳導。

加入國王僅1周的洋將奧帝也說，儘管昨天沒能贏下比賽，但期待之後PLG打出好表現，明天也會以拿下季軍為目標。35歲的奧帝還提到，職業生涯已經進入尾聲，回到熟悉的國王就是想為職業生涯增添一座冠軍，並和隊友享受比賽，個人數據並不是首要考量。

國王教頭萊恩也很高興看到奧帝回歸國王的首戰表現，儘管對球隊戰術還不太熟悉，但比賽中林書緯、楊敬敏等隊友都會提醒奧帝如何跑位，團隊不斷討論，相信他會和團隊一起進步成長。

明天季軍戰將是國王本季最後一場東超賽事，萊恩提到，安養是東超和KBL去年冠軍隊，非常有紀律，自己7年前也曾受邀去幫忙訓練，知道安養許多球員幾乎住在球場，且一天練3餐，儘管昨天輸給首爾騎士隊仍不能低估，相信明天會是艱難一戰，但仍會試著贏下勝利。