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東超籃賽／韓媒問如何複製「林來瘋」？林書豪：該走自己的路

聯合報／ 特派記者曾思儒／宿霧即時報導
林書豪球隊訓練後出席記者會。特派記者曾思儒／攝影
林書豪球隊訓練後出席記者會。特派記者曾思儒／攝影

新北國王隊當家球星「哈佛小子」林書豪雖因傷無法出賽東超聯賽終極4強賽，一舉一動仍受矚目，今天他仍參與國王團隊訓練，訓練後特別出席記者會，接受南韓媒體訪問。韓媒詢問林書豪，亞洲如何複製「林來瘋」？他正色回應，每個球員都該走出自己的路，不該活在其他球員陰影下。

韓媒特別提到林書豪在NBA尼克隊時期創造的「林來瘋」熱潮，林書豪用英文回應，當時自己常被和中國大陸「移動長城」姚明比較，但他認為沒人該活在其他人影子下，「每個人都該走出自己的路，打出自己的成就。」

林書豪也坦言，亞洲球員在NBA不會受到尊重，要自己用成績爭取到定位，要有「殺手」般的心態，且要能跳脫框架，把籃球當成藝術去發揮，並且把握住機會，才能站到更上面的位置。

35歲的林書豪要如何保持身體狀態也是外媒好奇部分，他不諱言隨著年紀增加，速度和爆發力都會下降，但可透過影片「做功課」，增進技巧也能彌補體能下降狀態；他也拿昨天國王和千葉噴射機隊的對戰為例，「昨天看富樫勇樹和緯緯兩個去對抗，能學到很多，看兩邊教練去安排陣容、換陣容，從看比賽可以學到很多，有時不是靠天分，昨天比賽就是非常好的例子。」

林書豪因左腳足底筋膜炎未癒，昨天4強賽和明天季軍戰都不會出賽，但昨天觀戰讓他直喊驕傲和感動，「可以在現場看這場比賽，雖然我沒參加、我沒打，但可以去看他們這樣表現，特別是專注力、團隊合作，不停的在溝通，每個防守、每個戰術都沒放棄，我覺得真的是非常漂亮的籃球，這就是國王的籃球，這就是萊恩教練一直希望我們能打出的表現。」

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