NBA／狂轟37分逆轉熱火 亞歷山大追平杜蘭特紀錄
逼近生涯首座年度MVP榮耀的雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），今天迎戰強敵熱火再度展現無可取代的價值，讓主場響起「MVP」呼聲！
亞歷山大全場25投13中，攻下37分6助攻5籃板，其中23分出現在下半場，帶領雷霆克服一度落後14分的劣勢，特別是在第四節決勝期，個人連砍9分，直接終結比賽，讓雷霆以107比100驚險勝出。由於灰狼在延長賽不敵騎士，雷霆又一次奪回西區龍頭寶座。
根據統計，這是亞歷山大本季第37次至少拿到30分，追平杜蘭特（Kevin Durant）的紀錄，並列隊史單一賽季最多破30分場次，杜蘭特曾在2009-10年和2013-14賽季兩度達成\；如今在雷霆例行賽還有19場的情況下，亞歷山大有望推升這項紀錄。
談到自己為何能持續用30分寫日記，亞歷山大表示：「我一直都很穩定，這輩子做的事情都是如此，吃的東西、睡的地方、訓練方式，那些我所愛的事物。一切表現都很穩定。」
另一方面，年輕的雷霆本季也展現出堅強韌性，加上這場比賽，已經有14次在落後兩位數情況下演出逆轉勝，居所有球隊之冠。
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