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NBA／巫師止16連敗卻無緣附加賽 球員坦言受夠輸球日子
在苦吞16連敗後，巫師隊今天總算在與黃蜂隊之戰靠著庫茲瑪（Kyle Kuzma）全場進帳28分，以112：100擊敗黃蜂，成為聯盟本賽季最後一支達成10勝的球隊，也讓黃蜂的6連敗成為當前聯盟最長的連敗球隊。
本賽季戰績在聯盟敬陪末座的巫師，在今天東區第10名的老鷹隊贏球後，與西區墊底的馬刺隊成為聯盟前兩支無緣附加賽與季後賽的球隊，不過在今天碰上在季中交易後邁入重建期的黃蜂，巫師也把握住難得的贏球契機，靠著末節44：24的攻勢逆轉黃蜂，拿下本季第10勝。
對於球隊終止了難堪的16連敗，今天攻下18分、14籃板的阿夫迪賈（Deni Avdija）說：「我認為我們開始找到信心，儘管過去一段時間我們連續輸球，但大家都很努力想要擺脫這種低迷狀態，今天對我們是個機會，對我們來說不斷輸球的日子真的已經夠了。」
前一次取勝已經是1月底對戰馬刺的巫師，前一次在主場贏球更必須追溯到去年底出戰籃網隊時，談到這段以輸球度日的時光，阿夫迪賈說：「這一點都不好玩，不過毫無疑問你可以從中學到很多。」
至於拿下全隊最高28分的庫茲瑪也說：「在半場休息時我們更衣室氣氛有點緊張，但我們不斷互相溝通，這激勵了我們讓我們團結在一起，成為一個關係更緊密的團隊。」
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