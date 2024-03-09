NBA／愛德華手感冰凍 艾倫助騎士延長賽攻破灰狼
昨天才大秀勁爆體能、上演再見火鍋的灰狼少主愛德華（Anthony Edwards），今天馬不停蹄前往克里夫蘭作客，卻是面臨手感冰冷的困境，從第三節後段直到延長賽為止，愛德華10投盡墨、1分未得，灰狼最後以104比113不敵騎士，西區龍頭寶座也拱手讓人。
艾倫（Jarrett Allen）全場豪取33分18籃板3助攻2抄截2阻攻，有28分出現在下半場，包括延長賽含葛蘭德（Darius Garland）聯手拿下16分，徹底擊潰聯盟最會打客場的灰狼防線，取得對戰西區球隊的8連勝。
值得注意的是，艾倫獲得多達21次罰球機會，命中15球創生涯新高；而灰狼全隊一共只有22次罰球機會，這讓戈貝爾（Rudy Gobert）忍不住做出數錢動作嘲諷裁判，吞下技術犯規。不過戈貝爾賽後也自責這是錯誤且不成熟的表現。
葛蘭德攻下全隊最高34分，外加8次助攻，勒佛特（Caris LeVert）補上15分8助攻5籃板，尼恩（Georges Niang）16分6籃板4助攻。在米契爾（Donovan Mitchell）持續缺陣情況下，騎士仍佔據東區第2席次。
愛德華全場27投僅7中，三分球更是7投落空，得到19分5籃板3助攻，戈貝爾7分17籃板；在唐斯（Karl-Anthony Towns）例行賽提前報銷情況下，里德（Naz Reid）獲得更多上場時間，命中7記三分球，獨拿34分。
2023-24 NBA即時比分
▪詹姆斯左腳踝疼痛缺席 無緣對決公鹿字母哥！這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言