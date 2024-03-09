NBA／愛德華手感冰凍 艾倫助騎士延長賽攻破灰狼

昨天才大秀勁爆體能、上演再見火鍋的灰狼少主愛德華（Anthony Edwards），今天馬不停蹄前往克里夫蘭作客，卻是面臨手感冰冷的困境，從第三節後段直到延長賽為止，愛德華10投盡墨、1分未得，灰狼最後以104比113不敵騎士，西區龍頭寶座也拱手讓人。

艾倫（Jarrett Allen）全場豪取33分18籃板3助攻2抄截2阻攻，有28分出現在下半場，包括延長賽含葛蘭德（Darius Garland）聯手拿下16分，徹底擊潰聯盟最會打客場的灰狼防線，取得對戰西區球隊的8連勝。

值得注意的是，艾倫獲得多達21次罰球機會，命中15球創生涯新高；而灰狼全隊一共只有22次罰球機會，這讓戈貝爾（Rudy Gobert）忍不住做出數錢動作嘲諷裁判，吞下技術犯規。不過戈貝爾賽後也自責這是錯誤且不成熟的表現。

葛蘭德攻下全隊最高34分，外加8次助攻，勒佛特（Caris LeVert）補上15分8助攻5籃板，尼恩（Georges Niang）16分6籃板4助攻。在米契爾（Donovan Mitchell）持續缺陣情況下，騎士仍佔據東區第2席次。

愛德華全場27投僅7中，三分球更是7投落空，得到19分5籃板3助攻，戈貝爾7分17籃板；在唐斯（Karl-Anthony Towns）例行賽提前報銷情況下，里德（Naz Reid）獲得更多上場時間，命中7記三分球，獨拿34分。