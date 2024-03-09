NBA／魔術僅得74分本季聯盟最慘 尼克避免被橫掃

分居東區4、5名的魔術和尼克今天正面對決，然而近況出色拿下5連勝的魔術卻是打得荒腔走板，整場比賽僅拿到74分，創下本季所有球隊最低單場得分的難堪紀錄，最終以74比98慘敗。

魔術不只中斷連勝之路，排名也和尼克互換，落居東區第5；此戰，魔術團隊命中率僅有34.2%，三分球更是26投6中，前三節打完只獲得54分，陷入多達26分落後局面，只能俯首稱臣。

布朗森（Jalen Brunson）拿下26分，哈特（Josh Hart）19分7籃板4助攻，阿丘瓦（Precious Achiuwa）15分14籃板5阻攻4抄截，麥克布萊德（Miles McBride）替補貢獻14分。

迪文森佐（Donte DiVincenzo）命中3記三分球獲得11分6助攻4籃板，本季三分球命中累積達到200顆，成為隊史第4位達此門檻的射手。

尼克本季前3次面對魔術皆落敗，這場比賽總算是一吐怨氣，也避免被橫掃。而尼克近況也不理想，這是他們近14場比賽中的第5勝。

魔術陣中以班切羅（Paolo Banchero）23分9籃板4阻攻2抄截的表現最佳，其餘球員乏善可陳；華格納（Franz Wagner）20投6中得到13分4籃板。