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NBA／柯瑞右腳踝傷勢無大礙 預計仍要缺席一段時間

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞對工牛一戰不慎扭傷右腳踝。 美聯社
柯瑞對工牛一戰不慎扭傷右腳踝。 美聯社

先前面對公牛一戰中不慎扭傷右腳踝的柯瑞（Stephen Curry），在經過核磁共振檢查後，顯示沒有結構性的大規模損傷，預計會休息一段時間，至於多久可以重回賽場，則是要看他的腳踝恢復情況而定。

柯瑞是在比賽快結束前一次突破打滑出現右腳踝翻船的情況，隨後一拐一拐走回休息室接受治療，所幸在經過檢查後沒有太大狀況。有醫學專家指出，柯瑞的傷勢一般來說大概需要3到5天就能痊癒，如果是到2級扭傷，可能就要休養至少一個月之久。

勇士這場比賽最終是以122比125主場飲恨，戰績33勝29敗，仍居西區第9。對勇士另一個好消息是，球隊剩餘賽程相對於聯盟其他球隊是屬於更輕鬆，20場比賽的對手平均勝率僅45.6%，包括要面對馬刺、黃蜂、拓荒者、灰熊等後段班球隊，至少能給予柯瑞一段時間的喘息。

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