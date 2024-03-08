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足球／台體大與日本俱樂部簽訂合作 盼助球員提升實力

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台體大足球隊在今天與日本鹿島釀造簽訂交流合作備忘錄。圖／趙榮瑞提供
台體大足球隊在今天與日本鹿島釀造簽訂交流合作備忘錄。圖／趙榮瑞提供

台灣體育大學足球隊璉紅台體足球隊，過去幾年與日本佐賀鹿島釀造足球俱樂部密切交流，在兩年內已經有5位台體大球員前往鹿島釀造進行培訓或是與球隊簽約，而今天璉紅台體足球隊更是與鹿島釀造簽訂交流合作備忘錄，期待透過雙方的交流提升我國球員實力以及足球運動的發展。

今天的簽約儀式分別由鹿島釀造足球俱樂部會長樋口義春、社長永吉龍也與璉紅企業董事長莊瓊紅、台體大技擊運動學系院長周桂名代表簽約，而鹿島釀造也特別製作簡報進行球隊組織介紹，展現對於這次合作交流的重視。

台體大足球隊總教練趙榮瑞表示，包括今年2月27日至3月6日前往鹿島釀造進行培訓的曾畇浩、許博傑、李鴻鈞以及去年的蔡宇翔、黃子銘，台體大已經有5位球員在過去兩年前往鹿島釀造進行培訓，蔡宇翔更一度與球隊進行簽約，展開旅日生涯。

趙榮瑞指出，這次與鹿島釀造簽訂交流合作備忘錄，就是希望藉由日本的足球訓練系統來協助國內選手提升並與日本足球接軌，未來希望每年都有至少3位選手前往培訓，且培訓時間也能夠拉長，甚至是透過鹿島釀造幫忙推薦給日本更高層級的俱樂部。

趙榮瑞認為，國內足球選手雖然擁有不錯的素質與腳法，但假使能夠透過日本訓練系統把觀念再提升，將會對於國內足球的發展具有加分的作用。

台體大足球隊在今天與日本鹿島釀造簽訂交流合作備忘錄。圖／趙榮瑞提供
台體大足球隊在今天與日本鹿島釀造簽訂交流合作備忘錄。圖／趙榮瑞提供

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