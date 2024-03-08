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NBA／抄截一條龍暴扣助國王險勝馬刺 沙波尼斯：要提高專注

聯合新聞網／ 綜合報導
沙波尼斯。 美聯社
沙波尼斯。 美聯社

溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因腳踝傷勢，預計下周二對勇士才會復出。馬刺今天作客國王，一度落後20分。雖第四節展開反撲，但國王球星沙波尼斯（Domantas Sabonis）最後關頭，上演抄截後一條龍暴扣，馬刺終場仍以129：131輸球。

國王靠雙核心福克斯（De'Aaron Fox）和沙波尼斯第二節合砍21分，半場打完領先12分。第三節馬刺替補後衛布蘭漢姆（Malaki Branham）狂砍13分，第四節開局又打出13：5攻勢，超前比分。

比賽之後形成拉鋸戰，最後一分鐘巴恩斯（Harrison Barnes）上籃得分，蒙克（Malik Monk）接著投進外線，關鍵時刻沙波尼斯抄球成功後一條龍暴扣，取得2分領先。比賽時間剩7秒，馬刺瓦賽爾（Devin Vassell）三分球沒進，索漢（Jeremy Sochan）搶到進攻籃板後也沒搶下分數，最終吞下敗仗。

沙波尼斯全場拿到31分17籃板9助攻，福克斯33分，蒙克18分7籃板9助攻。沙波尼斯賽後受訪時表示，「比賽最後一分鐘時，我覺得局面非常難看，我當時覺得不能這樣，必須挺身而出，提高專注力，很高興我成功了。」

馬刺本季沒有溫班亞瑪0勝7敗，瓦賽爾攻下30分9助攻，布蘭漢姆23分，強森（Keldon Johnson）和柯林斯（Zach Collins）都貢獻22分。

Domantas Sabonis 國王 馬刺

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