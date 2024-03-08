NBA／唐西奇連4場35分大三元史上首人 教頭：像畢卡索

近況不佳的獨行俠今天主場迎戰熱火，唐西奇（Luka Doncic）全場攻下35分11籃板11助攻，成為史上首位連4戰35分大三元的球員，幫助獨行俠以114：108擊敗熱火，中止3連敗。

熱火「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）首節投進3顆三分球，得到11分，幫助球隊取得8分領先。不過獨行俠第二節先追到4分差，第三節唐西奇再狂砍17分，獨行俠反而領先8分。

決勝節形成拉鋸戰，厄文（Kyrie Irving）關鍵時刻命中外線，艾克森（Dante Exum）也打進關鍵2分，幫助獨行俠帶走勝利。厄文全場攻下23分，艾克森只出賽17分鐘，就貢獻13分5助攻。

WHAT A GAME FROM LUKA 💫



🪄 35 PTS

🪄 11 REB

🪄 11 AST

🪄 7 3PM



He becomes the 2nd player in NBA history to total 5-straight 30+ point triple-doubles! pic.twitter.com/2sxq5noEEk — NBA (@NBA) 2024年3月8日

獨行俠總教練基德（Jason Kidd）賽後盛讚唐西奇，「我一直說不能把那個年輕人的表現，視為理所當然，你們看到像畢卡索一樣稀有的東西。」

熱火方面，洛齊爾（Terry Rozier）得到全隊最高的27分11助攻，巴特勒（Jimmy Butler）和阿德巴約（Bam Adebayo）都只有14分，羅賓森本季拿到至少20分的比賽，熱火10勝0敗，本場比賽他剛好只拿19分。