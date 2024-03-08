NBA／太陽確定舉辦2027明星賽 老闆霸氣回應球員續約難題

聯盟今天正式宣布2027年明星賽將在鳳凰城舉辦，太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）表示，想打造史上最棒的明星賽。

2025年明星賽將在金洲勇士主場「大通銀行中心」進行，2026年是快艇新主場「Intuit巨蛋」；2027年則來到太陽主場足跡中心。

伊許比亞去年2月正式買下太陽，就展現強烈企圖心，聯盟總裁席佛（Adam Silver）表示，「這必須被載入史冊，因為他一年內爭取到NBA和WNBA明星賽舉辦權，他買下太陽不久後，就問我什麼時候讓明星賽重返鳳凰城。」

伊許比亞受訪時感謝聯盟給鳳凰城機會，「希望我們能將2027年明星賽辦成史上最佳明星賽。」

太陽上季發動交易網羅杜蘭特（Kevin Durant），又在休賽季得到比爾（Bradley Beal），團隊薪資已突破第二層豪華稅線，有媒體問到艾倫（Grayson Allen）和奧尼爾（Royce O'Neale）的續約問題，他霸氣回應，「當然會和他們續約，我不知道第二層稅線是什麼。」