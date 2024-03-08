NBA／太陽確定舉辦2027明星賽 老闆霸氣回應球員續約難題
聯盟今天正式宣布2027年明星賽將在鳳凰城舉辦，太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）表示，想打造史上最棒的明星賽。
2025年明星賽將在金洲勇士主場「大通銀行中心」進行，2026年是快艇新主場「Intuit巨蛋」；2027年則來到太陽主場足跡中心。
伊許比亞去年2月正式買下太陽，就展現強烈企圖心，聯盟總裁席佛（Adam Silver）表示，「這必須被載入史冊，因為他一年內爭取到NBA和WNBA明星賽舉辦權，他買下太陽不久後，就問我什麼時候讓明星賽重返鳳凰城。」
伊許比亞受訪時感謝聯盟給鳳凰城機會，「希望我們能將2027年明星賽辦成史上最佳明星賽。」
太陽上季發動交易網羅杜蘭特（Kevin Durant），又在休賽季得到比爾（Bradley Beal），團隊薪資已突破第二層豪華稅線，有媒體問到艾倫（Grayson Allen）和奧尼爾（Royce O'Neale）的續約問題，他霸氣回應，「當然會和他們續約，我不知道第二層稅線是什麼。」
2023-24 NBA即時比分
▪ 慘敗塞爾蒂克52分後 勇士今痛宰公鹿35分洩恨！這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言