NBA／灰狼球星唐斯左膝半月板撕裂 正評估是否動手術
灰狼本季成為爭冠球隊，如今卻傳出壞消息，明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）因左膝半月板撕裂，將無限期缺陣。
據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，唐斯正接受進一步檢查，以確定是否要馬上動手術，或是有其他選項，讓他短時間重返賽場。
唐斯本季入選明星賽，總共出賽60場，平均22.1分8.4籃板3助攻。灰狼今天作客溜馬，安德森（Kyle Anderson）進入先發陣容。
灰狼目前戰績43勝19敗與雷霆相同，只領先第3名的金塊1場勝差；快艇則是2.5場。
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