NBA／灰狼球星唐斯左膝半月板撕裂 正評估是否動手術

湖人今天在主場以120：130不敵國王，球星詹姆斯（LeBron James）第四節提前退場，返回休息室，他透露原因和左腳踝傷勢有關，但沒有大礙。 比賽剩3分56秒，湖人落後14分，詹姆斯就提前

2024-03-07 16:11