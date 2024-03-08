NBA／西蒙斯確定因傷整季報銷 效力籃網3季只打57場
籃網隊西蒙斯（Ben Simmons）本季年薪高達3790萬美元，結果他只出賽15場，如今又確定因下背部神經問題整季報銷，將持續諮詢專家意見，找出治療方式。
西蒙斯休賽季多次曬出訓練照，宣告自己將強勢回歸，沒想到新賽季他仍是「痛痛人」，例行賽再一個多月就要結束，他只出賽15場，平均拿到6.1分7.9籃板5.7助攻，表現仍不符合外界期待。
針對西蒙斯傷勢，籃網球團發聲明表示，「西蒙斯將缺席本季剩餘時間，同時會諮詢專家，探索背部神經傷勢的治療方案。西蒙斯團隊和籃網隊醫務人員正與眾多專家討論，以確保提供他長期健康的最佳方案。」
西蒙斯2022年2月被交易到籃網，球隊179場比賽中只打57場，他的合約將在明年夏天到期，下季年薪為4030萬美元。
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