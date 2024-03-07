東超聯賽／林家兄弟受關注 林書緯：想和哥哥拿兩冠

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聯合報／ 特派記者曾思儒／宿霧即時報導
林書緯（右）代表國王隊出席東超聯賽終極4強記者會。特派記者曾思儒／宿霧攝影
林書緯（右）代表國王隊出席東超聯賽終極4強記者會。特派記者曾思儒／宿霧攝影

東亞超級聯賽（EASL）終極4強賽明天點燃戰火，今天舉行賽前官方記者會，PLG代表新北國王隊由後衛林書緯出席，他透露想和哥哥林書豪一起拿下兩座冠軍，兄弟能攜手奪冠將是「美夢成真」。

林書豪去年宣布加入新北國王，實現和林書緯兄弟同隊目標，兩人除征戰PLG，也和新北國王投入東超賽事，新北國王更打進最終4強，昨天已飛抵終極4強舉辦地宿霧，準備明天晚上8點迎戰日本B聯盟千葉噴射機隊。

曾在NBA吹起「林來瘋」的林書豪是國王知名度最高的球員，終極4強的宣傳海報和日本國家隊主控富樫勇樹都是看板球星，今天記者會也有外媒詢問林書緯，怎麼看和哥哥的合作。

「這是我們第一次一起合作，當然很興奮，希望能一起贏下兩個冠軍（東超、PLG），這樣會是美夢成真。」林書緯笑說。

林書緯也透露，明晚4強賽將由自己擔任看守富樫勇樹任務，之前受足底筋膜炎傷勢所苦的林書豪還在每日關查名單，「他每天努力準備，希望他明天有機會上場。」

林書豪1月底後就因傷缺戰PLG，直到2月28日才回歸，不過只上場12分鐘，賽後評估仍感到不適，3月2日PLG賽事再缺陣。

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