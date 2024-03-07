NBA／西區B段班混戰 數據看好鵜鶘、勇士能殺出重圍

NBA西區第二梯隊競爭季後賽席次更加白熱化！

截至7日賽果，西區第5名的鵜鶘到第10名的湖人，每一名勝差都在一場內，競爭難度可見一班，權威進階數據網OPTA分析，鵜鶘與勇士更可能一路往上衝擊，數據評為聯盟第6強的鵜鶘只是開季慘澹，自11月底以來繳出26勝16負，勇士則逐漸找出合適陣容，預期將開始拉尾盤。

西區大混戰

NBA季賽剩下20場，而強權林立的西區仍舊戰況混沌，截至台灣時間6日賽果，西區第5到10名（鵜鶘、太陽、國王、獨行俠、勇士、湖人），每一名勝差都在一場內，每一勝都可能影響季後賽順位、甚至是資格。

根據權威數據網《OPTA》分析，鵜鶘跟勇士會是剩餘場次強力的競爭者，鵜鶘雖然戰績暫居西區老五，但這是他們開季戰績淒慘所致，其實從去年11月底以來，球隊打出精彩的26勝16負，這段期間進攻效率排全聯盟第7、防守效率是第5，被認為是當前全聯盟第6強的隊伍。

鵜鶘「怪物狀元」威廉森(Zion Williamson)狀態逐漸升溫，關鍵是前拓荒者雙槍之一、32歲麥卡倫(CJ McCollum)，打出職業生涯代表作的成績，場均得分雖不像以往超過20分，但三分命中率來到生涯新高，整體投籃水準大幅回溫，而英格倫(Brandon Ingram)強悍的攻籃手段也是爭季後賽的武器，鵜鶘只要延續好狀態，被看好能往上衝擊西區第一梯隊。

勇士找到新組合解答

勇士雖然暫居西區第10名，但他們逐漸找到陣容解答，本季狀態出色的庫名加(Jonathan Kuminga)與去年選入的小將波傑姆斯基（Brandin Podziemski扮演關鍵角色，這兩人與「咖哩」柯瑞(Stephen Curry)、「圍巾」維金斯(Andrew Wiggins)、「追夢」格林(Draymond Green)組成的新死亡五小，打出極其優異的正負值（每一百分鐘+21.9），外媒認為這類似過往勇士成名的組合，只要球星K湯能扮演好替補奇兵角色，勇士將開啟戰績追擊模式。

另外，OPTA數據顯示最差的是排名第9的湖人，他們在西區前10強是後勢最被看衰的，又更老的雙星詹皇(LeBron James)與戴維斯(Anthony Davis)本季雖保持健康，但也需要隊友挺身而出。《CBS體育網》認為，大前鋒八村壘是關鍵人物，這位日籍好手的表現堪稱是湖人勝敗的風向標，而八村壘、詹皇、戴維斯、里夫斯(Austin Reaves)、普林斯(Taurean Prince)的五人在場組合，獲得不俗的正負值，讓主帥漢姆(Darvin Ham)有更多調度性。

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