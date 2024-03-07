NBA／獨行俠明星賽後防守效率墊底 名記曝曾差點得到庫茲瑪

獨行俠季中交易後打出一波連勝，但近期被打回原形，近6戰只拿到1勝。《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，獨行俠曾差點得到庫茲瑪（Kyle Kuzma），但庫茲瑪最後一刻否決交易。

獨行俠交易截止日前仍與巫師交易，得到中鋒葛佛（Daniel Gafford），並向黃蜂換來前鋒華盛頓（P.J. Washington）。明星賽後獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）進攻端表現出色，但團隊防守效率126，聯盟最差。

總教練基德（Jason Kidd）被問到如何改善防守時，他只無奈回應，「我們什麼方法都試過了，會回去好好看重播，看哪裡能進步。」

華盛頓效力獨行俠前4戰都贏球，但隨後6戰只有1勝，有許多球迷好奇庫茲瑪是否更適合獨行俠。查拉尼亞則提到，巫師願送出庫茲瑪，換回威廉斯（Grant Williams）、首輪選秀權和其他球員，但庫茲瑪最終選擇忠誠，留在巫師。