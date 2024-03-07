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NBA／波爾跌倒後上演飆分秀！巫師下半場崩盤苦吞16連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
波爾。 美聯社
波爾。 美聯社

巫師今天主場迎戰魔術，波爾（Jordan Poole）再度出糗跌倒，他在第二節爆砍14分討回顏面，但巫師下半場又崩盤，終場以109：119輸球，苦吞16連敗。

首節剩30秒左右時，波爾有快攻得分機會，他運到一半竟跌倒，不過他坐在地板上把球傳給隊友，這波進攻仍順利得分。

第二節開局波爾大爆發，飆進3記三分球，包辦巫師前11分，半場打完球隊取得12分領先。不過第三節巫師熄火；反觀魔術狀元班切羅（Paolo Banchero）單節獨拿13分，帶隊取得1分領先，決勝節中段魔術再打出14：1攻勢，將勝利帶走。

班切羅全場得到25分10助攻，華格納（Franz Wagner）攻下28分。巫師方面，波爾19投9中，進帳26分，庫茲瑪（Kyle Kuzma）則砍進25分。

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