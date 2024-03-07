NBA／金塊對決塞爾蒂克！海外熱身賽連3年前往阿布達比

聯盟宣布金塊和塞爾蒂克隊將在今年10月，前往阿拉伯聯合大公國首府阿布達比進行海外熱身賽。

這是連續第3年在阿布達比舉辦NBA熱身賽，2022年是公鹿對上老鷹，觀眾人數合計23012人。去年是獨行俠出戰灰狼，觀眾人數共22741人。

兩隊將在10月4日及6日交手，金塊將由兩屆MVP約柯奇（Nikola Jokic）領軍；塞爾蒂克則有J.泰托姆（Jayson Tatum）等球星坐鎮，兩隊都是本季奪冠大熱門。

NBA副主席兼營運長M.泰托姆（Mark Tatum）也發表聲明，「我們很高興能將最好的兩隊帶到阿布達比，籃球在阿拉伯聯合大公國和整個中東的發展令人難以置信，我們相信這些比賽、整年的在地發展及接觸球迷的努力，將成為這地區籃球運動成長的催化劑。」