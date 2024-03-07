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NBA／活塞交易大限後裁掉7人 10天合約簽下老將吉布森

聯合新聞網／ 綜合報導
吉布森。 美聯社
吉布森。 美聯社

活塞在季中交易大限前進行多筆交易，隨後又裁掉多名球員，目前正式球員名單剩13人，他們今天宣布與資深長人吉布森（Taj Gibson）簽下一份10天合約。

活塞在交易大限結束後球員名單爆滿，但陸續裁掉7名球員，包含海耶斯（Killian Hayes）、哈里斯（Joe Harris）、亞契迪亞克諾（Ryan Arcidiacono）、豪斯（Danuel House Jr.）、蓋里納利（Danilo Gallinari）、米爾頓（Shake Milton）及穆斯卡拉（Mike Muscala）。

現年38歲的吉布森本季曾為尼克出賽16場，平均上場10.3分鐘，得到1.0分1.8籃板，整體投籃命中率只有30.4%。

由於活塞已有杜倫（Jalen Duren）、威斯曼（James Wiseman）及史都華（Isaiah Stewart）等潛力長人，吉布森預計不會有太多上場時間，而是擔任年輕球員的導師，活塞陣中只有他和佛尼爾（Evan Fournier）超過30歲。

Taj Gibson 活塞

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