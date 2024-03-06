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NBA／金塊落敗歐尼爾輸百萬美元賭注 拿出鈔票同事卻超生氣
太陽與金塊隊今天在丹佛高原交手，賽前歐尼爾（Shaquille O'Neal）看好金塊贏球，還和轉播單位同事克勞佛（Jamal Crawford）打賭一百萬美元，結果太陽最終在延長賽以117：107獲勝，歐尼爾賽後兌現承諾，拿出好幾疊鈔票，讓克勞佛相當傻眼。
太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）手感冰冷，但第四節最後關頭命中追平三分球，延長賽又獨拿8分，率隊奪下艱辛一勝，本季太陽在延長賽取得3勝0敗戰績。
歐尼爾賽後拿出一個紙箱，拿出好幾疊鈔票，克勞佛露出期待的表情，沒想到他拿起鈔票後發現，上面全是印著「歐尼爾臉」的玩具鈔。
克勞佛瞬間黑人問號，氣得把鈔票砸向歐尼爾，歐尼爾還厚臉皮地說，「我沒說100萬是真鈔。」
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