快訊

五月畫會為何躲過戒嚴震盪？背後靠山與老蔣、陳誠有關

她曝蘋果Vision Pro用1個月「找不到買它的理由」：只在這1情境有用

107歲前都還能獨立生活！ 美國最長壽人瑞分享樂活秘訣

NBA／還沒放棄回歸！ 「矮湯」湯瑪斯與爵士發展聯盟簽約

聯合新聞網／ 綜合報導
「矮湯」湯瑪斯。 路透
「矮湯」湯瑪斯。 路透

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，前明星後衛「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）與爵士發展聯盟球隊簽約，尋求重返NBA的機會。

湯瑪斯職業生涯效力過國王、太陽、塞爾蒂克、騎士、湖人、金塊、巫師、鵜鶘、獨行俠及黃蜂，共出賽550場，平均17.7分4.8助攻，曾在2016和2017年效力塞爾蒂克時，入選明星賽。

湯瑪斯最後一次在聯盟打球是美國時間2022年4月11日，當時他效力黃蜂與巫師交手，出賽13分鐘就砍下14分。

值得一提的是，前年11月有消息指出他可能來台打球，加入T1聯盟台中太陽隊，但事情最後不了了之。湯瑪斯去年12月受訪時說，「我仍嘗試打籃球，希望能回NBA，我努力練習，隨時做好準備。」

Isaiah Thomas

延伸閱讀

NBA／克拉克森、波爾上演第六人飆分戰 爵士賞巫師15連敗

恐怖小說《歡迎來到黑泉鎮》荷蘭雨果獎作家湯瑪斯・歐德・赫維特訪台 與台作家瀟湘神精采對談

美三度否決以巴立即停火案 提暫時休兵換釋放人質

2024台北國際書展／10大追星路線（內附平面圖、9大活動區節日表）

相關新聞

NBA／勇士傷兵名單完全淨空！維金斯預計明天復出對公鹿

勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins）因私人因素已缺席4場比賽，如今他已歸隊訓練，預計在明天對陣公鹿的比賽復出，勇士自11月下旬以來，首度傷兵名單沒任何球員。 據ESPN報導，維金斯因家

NBA／熱火買斷市場第2筆補強！簽下「澳洲王」米爾斯

「澳洲王」米爾斯（Patty Mills）日前被老鷹裁掉，據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，他將加盟熱火。 米爾斯本季只打19場比賽，平均上場10.6

NBA／還沒放棄回歸！ 「矮湯」湯瑪斯與爵士發展聯盟簽約

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，前明星後衛「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）與爵士發展聯盟球隊簽約，尋求重返NBA的機會。 湯瑪斯職

NBA／西蒙斯從腿傷變成背傷？經紀人出來坦：我該負責

西蒙斯（Ben Simmons）本季只出賽15場，場均6.1分、7.9籃板和5.7助攻。最近再度因傷缺賽，但傷勢卻從膝蓋不適變成下背疼痛，讓人意外的是他的經紀人伯尼·李（Bernie Lee）卻跳出來

NBA／籃網主場不敵只有9人能打的灰熊 教頭：不能接受

籃網在西蒙斯（Ben Simmons）今天傷勢從膝蓋不適改為下背部疼痛，和湯瑪斯（Cam Thomas）持續因傷缺陣，但和只剩9人能打的灰熊相比，人手仍較為充沛，全場卻被灰熊搶下50個籃板，並靠著二波

NBA／克拉克森、波爾上演第六人飆分戰 爵士賞巫師15連敗

爵士今天主場迎戰巫師，少了主將馬卡南（Lauri Markkanen）和凱斯勒（Walker Kessler），後衛喬治（Keyonte George）只打6分鐘就因病退場，不過前年度最佳第六人克拉克

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。