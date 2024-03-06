NBA／還沒放棄回歸！ 「矮湯」湯瑪斯與爵士發展聯盟簽約

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，前明星後衛「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）與爵士發展聯盟球隊簽約，尋求重返NBA的機會。

湯瑪斯職業生涯效力過國王、太陽、塞爾蒂克、騎士、湖人、金塊、巫師、鵜鶘、獨行俠及黃蜂，共出賽550場，平均17.7分4.8助攻，曾在2016和2017年效力塞爾蒂克時，入選明星賽。

湯瑪斯最後一次在聯盟打球是美國時間2022年4月11日，當時他效力黃蜂與巫師交手，出賽13分鐘就砍下14分。

值得一提的是，前年11月有消息指出他可能來台打球，加入T1聯盟台中太陽隊，但事情最後不了了之。湯瑪斯去年12月受訪時說，「我仍嘗試打籃球，希望能回NBA，我努力練習，隨時做好準備。」