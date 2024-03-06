NBA／熱火買斷市場第2筆補強！簽下「澳洲王」米爾斯

「澳洲王」米爾斯（Patty Mills）日前被老鷹裁掉，據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，他將加盟熱火。

米爾斯本季只打19場比賽，平均上場10.6分鐘，攻下2.7分，三分命中率38.2%，由於他在美國時間3月1日被裁掉，因此有資格在季後賽上場。

熱火目前戰績34勝26敗，他們在交易大限前送走羅瑞（Kyle Lowry），換回洛齊爾（Terry Rozier），日前又在買斷市場簽下萊特（Delon Wright），所以米爾斯上場時間可能受限。

不過現年35歲的米爾斯被視為一名好隊友和領袖，2022年曾獲得NBA最佳運動精神獎，也許可扮演類似前熱火精神領袖海斯倫（Udonis Haslem）的角色。