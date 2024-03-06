快訊

五月畫會為何躲過戒嚴震盪？背後靠山與老蔣、陳誠有關

她曝蘋果Vision Pro用1個月「找不到買它的理由」：只在這1情境有用

107歲前都還能獨立生活！ 美國最長壽人瑞分享樂活秘訣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／熱火買斷市場第2筆補強！簽下「澳洲王」米爾斯

聯合新聞網／ 綜合報導
「澳洲王」米爾斯。 美聯社
「澳洲王」米爾斯。 美聯社

「澳洲王」米爾斯（Patty Mills）日前被老鷹裁掉，據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，他將加盟熱火

米爾斯本季只打19場比賽，平均上場10.6分鐘，攻下2.7分，三分命中率38.2%，由於他在美國時間3月1日被裁掉，因此有資格在季後賽上場。

熱火目前戰績34勝26敗，他們在交易大限前送走羅瑞（Kyle Lowry），換回洛齊爾（Terry Rozier），日前又在買斷市場簽下萊特（Delon Wright），所以米爾斯上場時間可能受限。

不過現年35歲的米爾斯被視為一名好隊友和領袖，2022年曾獲得NBA最佳運動精神獎，也許可扮演類似前熱火精神領袖海斯倫（Udonis Haslem）的角色。

Patty Mills 熱火 老鷹

延伸閱讀

NBA／克拉克森、波爾上演第六人飆分戰 爵士賞巫師15連敗

NBA／老鷹裁掉老將米爾斯 灰狼傳有意延攬莫里斯

NBA／遭鎖喉還被趕出場 巴特勒嗆：我們就是比鵜鶘強

NBA／熱火遭綠衫軍橫掃還傷2大將 阿德巴約力挺隊友羅賓森

相關新聞

NBA／勇士傷兵名單完全淨空！維金斯預計明天復出對公鹿

勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins）因私人因素已缺席4場比賽，如今他已歸隊訓練，預計在明天對陣公鹿的比賽復出，勇士自11月下旬以來，首度傷兵名單沒任何球員。 據ESPN報導，維金斯因家

NBA／熱火買斷市場第2筆補強！簽下「澳洲王」米爾斯

「澳洲王」米爾斯（Patty Mills）日前被老鷹裁掉，據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，他將加盟熱火。 米爾斯本季只打19場比賽，平均上場10.6

NBA／還沒放棄回歸！ 「矮湯」湯瑪斯與爵士發展聯盟簽約

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，前明星後衛「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）與爵士發展聯盟球隊簽約，尋求重返NBA的機會。 湯瑪斯職

NBA／西蒙斯從腿傷變成背傷？經紀人出來坦：我該負責

西蒙斯（Ben Simmons）本季只出賽15場，場均6.1分、7.9籃板和5.7助攻。最近再度因傷缺賽，但傷勢卻從膝蓋不適變成下背疼痛，讓人意外的是他的經紀人伯尼·李（Bernie Lee）卻跳出來

NBA／籃網主場不敵只有9人能打的灰熊 教頭：不能接受

籃網在西蒙斯（Ben Simmons）今天傷勢從膝蓋不適改為下背部疼痛，和湯瑪斯（Cam Thomas）持續因傷缺陣，但和只剩9人能打的灰熊相比，人手仍較為充沛，全場卻被灰熊搶下50個籃板，並靠著二波

NBA／克拉克森、波爾上演第六人飆分戰 爵士賞巫師15連敗

爵士今天主場迎戰巫師，少了主將馬卡南（Lauri Markkanen）和凱斯勒（Walker Kessler），後衛喬治（Keyonte George）只打6分鐘就因病退場，不過前年度最佳第六人克拉克

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。