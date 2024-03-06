聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／熱火買斷市場第2筆補強！簽下「澳洲王」米爾斯
「澳洲王」米爾斯（Patty Mills）日前被老鷹裁掉，據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，他將加盟熱火。
米爾斯本季只打19場比賽，平均上場10.6分鐘，攻下2.7分，三分命中率38.2%，由於他在美國時間3月1日被裁掉，因此有資格在季後賽上場。
熱火目前戰績34勝26敗，他們在交易大限前送走羅瑞（Kyle Lowry），換回洛齊爾（Terry Rozier），日前又在買斷市場簽下萊特（Delon Wright），所以米爾斯上場時間可能受限。
不過現年35歲的米爾斯被視為一名好隊友和領袖，2022年曾獲得NBA最佳運動精神獎，也許可扮演類似前熱火精神領袖海斯倫（Udonis Haslem）的角色。
2023-24 NBA即時比分
▪ 羅素爆發湖人反彈輕取雷霆 反超勇士登西區第9！這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言