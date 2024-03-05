快訊

朱立倫改革揮大刀！黃復興黨部裁併走入歷史 整併成立青年數位部

25年前買2張台積電！他曝光家人對帳單 網見損益驚喊「直接退休」

年代旅遊執照撤銷 觀光署催繳146萬罰鍰：未繳將移送強制執行

NBA／西蒙斯從腿傷變成背傷？經紀人出來坦：我該負責

聯合新聞網／ 綜合報導
西蒙斯加入籃網後傷病不斷，經紀人跳出來負責。 法新社
西蒙斯加入籃網後傷病不斷，經紀人跳出來負責。 法新社

西蒙斯（Ben Simmons）本季只出賽15場，場均6.1分、7.9籃板和5.7助攻。最近再度因傷缺賽，但傷勢卻從膝蓋不適變成下背疼痛，讓人意外的是他的經紀人伯尼·李（Bernie Lee）卻跳出來「坦」，對西蒙斯無法留在球場上承擔了責任。

伯尼·李表示：「我們一直試圖找到非手術選擇，讓西蒙斯能夠揮別傷痛上場打球，這就是我的責任，我應該承擔責任，當我開始與他合作時，我向他承諾，我會盡一切努力為他找到正確的答案和專家，讓他能夠解決他一直以來的問題。顯然這件事沒有發生，所以這是我的責任。」

西蒙斯在76人時期曾入選三次全明星，但自2022年透過交易加入籃網後來，他的傷病問題始終存在，上季季中報銷後，儘管經過了七個月的康復過程，高喊本季要好好打球，但在本賽季初，他僅打了6場比賽，就又因為背部左下側神經壓迫問題再次休戰三個月。這次傷病復出後打了9場比賽又因膝蓋問題、讓他錯過了籃網隊最近4場比賽。至今他只為籃網打了57場，錯過了178場比賽。

對於西蒙斯傷勢反覆，甚至傷情撲朔迷離的狀況，籃網總教練奧利（Kevin Ollie）今天表示，我們只是想找到問題的根源，這就是傷病狀態改變的原因，但他仍然是每日觀察狀態，他仍然每天都在球場上，希望我們能盡快讓他回來。

相關新聞

NBA／公鹿少字母哥依然6連勝 里拉德：只是符合外界期待

公鹿隊即便少了「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），米道頓（Khris Middleton）也連續第11場缺陣，面對西區強權快艇還是沒有因此停下贏球腳步，在第四節克服雙位

NBA／火燙手感贏得詹皇信任 羅素將挑戰湖人單季三分命中數

儘管前一場比賽不敵衛冕軍金塊，但湖人在今天出戰西區龍頭雷霆的比賽中，靠著羅素（D'Angelo Russell）單場猛轟...

NBA／內急錯過開賽才沒先發？ 灰狼愛德華強調是熱身過頭

近3個賽季都是灰狼隊不動先發的愛德華（Anthony Edwards），今天出戰拓荒者隊的比賽卻因為太晚進場，總教練芬奇...

NBA／覺得勇士輸塞爾蒂克52分沒差？名嘴痛批柯爾雙標發言

勇士昨天以88：140被塞爾蒂克痛宰，賽後總教練柯爾（Steve Kerr）對這場失利輕描淡寫，「把事情沖到馬桶裡，我們客場之旅3勝1敗，打過百萬場比賽，塞爾蒂克很優秀，我們只是沒贏。」沒想到這段話引

NBA／國王領先22分不夠花 懷特生涯新高37分率公牛大逆轉

到底領先幾分才能贏球？成為國王隊今天被公牛上演22分大逆轉的心聲！ 國王隊今天在主場迎戰公牛隊，第三節還剩3分28秒時以89:67領先22分，多數人都覺得比賽勝負已定。但公牛可不這麼想，決勝節頭

NBA／西蒙斯從腿傷變成背傷？經紀人出來坦：我該負責

西蒙斯（Ben Simmons）本季只出賽15場，場均6.1分、7.9籃板和5.7助攻。最近再度因傷缺賽，但傷勢卻從膝蓋不適變成下背疼痛，讓人意外的是他的經紀人伯尼·李（Bernie Lee）卻跳出來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。