NBA／西蒙斯從腿傷變成背傷？經紀人出來坦：我該負責
西蒙斯（Ben Simmons）本季只出賽15場，場均6.1分、7.9籃板和5.7助攻。最近再度因傷缺賽，但傷勢卻從膝蓋不適變成下背疼痛，讓人意外的是他的經紀人伯尼·李（Bernie Lee）卻跳出來「坦」，對西蒙斯無法留在球場上承擔了責任。
伯尼·李表示：「我們一直試圖找到非手術選擇，讓西蒙斯能夠揮別傷痛上場打球，這就是我的責任，我應該承擔責任，當我開始與他合作時，我向他承諾，我會盡一切努力為他找到正確的答案和專家，讓他能夠解決他一直以來的問題。顯然這件事沒有發生，所以這是我的責任。」
西蒙斯在76人時期曾入選三次全明星，但自2022年透過交易加入籃網後來，他的傷病問題始終存在，上季季中報銷後，儘管經過了七個月的康復過程，高喊本季要好好打球，但在本賽季初，他僅打了6場比賽，就又因為背部左下側神經壓迫問題再次休戰三個月。這次傷病復出後打了9場比賽又因膝蓋問題、讓他錯過了籃網隊最近4場比賽。至今他只為籃網打了57場，錯過了178場比賽。
對於西蒙斯傷勢反覆，甚至傷情撲朔迷離的狀況，籃網總教練奧利（Kevin Ollie）今天表示，我們只是想找到問題的根源，這就是傷病狀態改變的原因，但他仍然是每日觀察狀態，他仍然每天都在球場上，希望我們能盡快讓他回來。
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