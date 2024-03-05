NBA／籃網主場不敵只有9人能打的灰熊 教頭：不能接受

籃網在西蒙斯（Ben Simmons）今天傷勢從膝蓋不適改為下背部疼痛，和湯瑪斯（Cam Thomas）持續因傷缺陣，但和只剩9人能打的灰熊相比，人手仍較為充沛，全場卻被灰熊搶下50個籃板，並靠著二波進攻拿下25分，在客場以106:102擊敗籃網終止5連敗，讓籃網代理教頭歐利（Kevin Ollie）賽後說出重話「不能接受」。

在主力一一成為傷兵下，灰熊開季先發已面目全非，目前陣容堪比發展聯盟，今天甚至只有9人能應戰，全場卻和籃網一路膠著，第四節最後8分鐘時兩隊88:88戰成平手，但灰熊小將打出一波11：2的攻勢甩開對手，最終也順利贏球。

肯納德靠著9投6中的三分球攻下賽季新高25分。 路透通訊社

本季因傷缺席31場，在陣中已屬老將的肯納德（Luke Kennard）感受到了年輕球員的拚勁，此戰以三分球9投6中的高命中率砍進全隊最高25分，賽後表示：「能夠在比賽中發揮得如此出色，並且贏得比賽，讓人感覺很好。我們過去的五六場比賽碰到了一些困難，我們隊伍中有一些年輕球員。我只是繼續努力成為他們的領導者，並試圖做出正確的決定，能夠成功命中一些投籃也讓我感到很好。」

LUKE KENNARD FLAMETHROWER



He’s got 5 threes already pic.twitter.com/O9tyf8XJC5 — Bryson (@BrysonWright3) 2024年3月5日

好不容易連贏老鷹2場有反彈跡象，籃網卻在主場難堪吞敗，代理總教練奧利也給出嚴厲批評：「我們參與了比賽，但我們沒有回擊。當你不斷地被打擊時，你就會被擊倒，他們擊倒了我們。從我開始，教練團到球員們，我們停止了反擊，這是不能接受的，簡單來說我們打得不夠聰明。」

Kevin Ollie after tonight's loss:



"We got in a fight and we didn't swing... And when you don't keep swinging, you get knocked out. And they knocked us out. Starting with me, coaching staff, players... We're not talented enough to do that." pic.twitter.com/gf3cTuG5Uc — Erik Slater (@erikslater_) 2024年3月5日

值得一提的是，灰雄教練簡金斯（Taylor Jenkins）此戰獲勝後取得了職業生涯第200場勝利，成為球隊歷史上第二位達成200勝的教練，距離霍林斯(Lionel Hollins) 的214場勝利僅差14場。儘管本季還剩20場比賽，但灰熊因傷重創團隊已展望未來下，他已不太可能在賽季結束前超越前輩獨居第一。自簡金斯2019年擔任總教練以來，灰熊隊已連續三屆進入季後賽，並在2022年闖入西部準決賽，最終不敵當年冠軍勇士隊。