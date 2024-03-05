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NBA／籃網主場不敵只有9人能打的灰熊 教頭：不能接受

聯合新聞網／ 綜合報導
籃網在主場不敵只有9人應戰的灰熊。 路透
籃網在主場不敵只有9人應戰的灰熊。 路透

籃網在西蒙斯（Ben Simmons）今天傷勢從膝蓋不適改為下背部疼痛，和湯瑪斯（Cam Thomas）持續因傷缺陣，但和只剩9人能打的灰熊相比，人手仍較為充沛，全場卻被灰熊搶下50個籃板，並靠著二波進攻拿下25分，在客場以106:102擊敗籃網終止5連敗，讓籃網代理教頭歐利（Kevin Ollie）賽後說出重話「不能接受」。

在主力一一成為傷兵下，灰熊開季先發已面目全非，目前陣容堪比發展聯盟，今天甚至只有9人能應戰，全場卻和籃網一路膠著，第四節最後8分鐘時兩隊88:88戰成平手，但灰熊小將打出一波11：2的攻勢甩開對手，最終也順利贏球。

肯納德靠著9投6中的三分球攻下賽季新高25分。 路透通訊社
肯納德靠著9投6中的三分球攻下賽季新高25分。 路透通訊社

本季因傷缺席31場，在陣中已屬老將的肯納德（Luke Kennard）感受到了年輕球員的拚勁，此戰以三分球9投6中的高命中率砍進全隊最高25分，賽後表示：「能夠在比賽中發揮得如此出色，並且贏得比賽，讓人感覺很好。我們過去的五六場比賽碰到了一些困難，我們隊伍中有一些年輕球員。我只是繼續努力成為他們的領導者，並試圖做出正確的決定，能夠成功命中一些投籃也讓我感到很好。」

好不容易連贏老鷹2場有反彈跡象，籃網卻在主場難堪吞敗，代理總教練奧利也給出嚴厲批評：「我們參與了比賽，但我們沒有回擊。當你不斷地被打擊時，你就會被擊倒，他們擊倒了我們。從我開始，教練團到球員們，我們停止了反擊，這是不能接受的，簡單來說我們打得不夠聰明。」

值得一提的是，灰雄教練簡金斯（Taylor Jenkins）此戰獲勝後取得了職業生涯第200場勝利，成為球隊歷史上第二位達成200勝的教練，距離霍林斯(Lionel Hollins) 的214場勝利僅差14場。儘管本季還剩20場比賽，但灰熊因傷重創團隊已展望未來下，他已不太可能在賽季結束前超越前輩獨居第一。自簡金斯2019年擔任總教練以來，灰熊隊已連續三屆進入季後賽，並在2022年闖入西部準決賽，最終不敵當年冠軍勇士隊。

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