NBA／克拉克森、波爾上演第六人飆分戰 爵士賞巫師15連敗
爵士今天主場迎戰巫師，少了主將馬卡南（Lauri Markkanen）和凱斯勒（Walker Kessler），後衛喬治（Keyonte George）只打6分鐘就因病退場，不過前年度最佳第六人克拉克森（Jordan Clarkson）狂飆38分，終場以127：115獲勝，賞給巫師15連敗。
巫師在比賽最後5分21秒還領先2分，沒想到比賽結束前只靠罰球得2分；反觀克拉克森連砍11分，幫助爵士以16：2攻勢收尾。
克拉克森全場攻下38分10籃板7助攻，創爵士隊史最多次替補單場30分紀錄。塞克斯頓（Collin Sexton）得到29分7助攻。柯林斯（John Collins）砍進17分15籃板，賞出生涯新高的6阻攻。
柯林斯賽後談到今晚球隊的表現，「我想積極站出來護框，剩下就交給猶他州的後衛們，塞克斯頓和克拉克森是得分手，他們讓我的工作變很簡單。」
巫師方面，板凳出發的波爾（Jordan Poole）前8次出手全數命中，全場攻下32分。庫茲瑪（Kyle Kuzma）得到23分8助攻，生涯8000分達陣，他受訪時強調，「我們不能整晚都不防守塞克斯頓和克拉克森，他們進入禁區，給我們很大壓力。」
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