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NBA／覺得勇士輸塞爾蒂克52分沒差？名嘴痛批柯爾雙標發言
勇士昨天以88：140被塞爾蒂克痛宰，賽後總教練柯爾（Steve Kerr）對這場失利輕描淡寫，「把事情沖到馬桶裡，我們客場之旅3勝1敗，打過百萬場比賽，塞爾蒂克很優秀，我們只是沒贏。」沒想到這段話引發ESPN球評夏普（Shannon Sharpe）不滿。
勇士2月打出11勝3敗佳績，柯爾也獲選單月最佳教練，不過沙普不滿柯爾對於這次慘敗的態度，「我不會讓柯爾蒙混過去，他贏球會說我們能打敗任何隊，能挑戰總冠軍；他們被打爆後，就說是辛苦的客場之旅，要把事情沖進馬桶。」
沙普還批評「放投」布朗（Jaylen Brown）戰術，「布朗會想說，我是職業球員，還有3.04億美元合約，你們如此看不起我？放6到10英尺，讓我投空檔三分球，這是多麼不尊重。」
台灣時間3月7日勇士要在主場迎戰6連勝的公鹿，勇士目前戰績32勝28敗，距離西區第6的太陽只有2.5場勝差。柯爾昨天受訪也提到，希望主將柯瑞（Stephen Curry）能利用兩天休兵日好好充電，接著持續前進。
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