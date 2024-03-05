快訊

女大生等公車遭冷氣砸死 冷氣行老闆出庭「打家庭牌」求情：孩子剛出生

整理包／致癌物蘇丹紅流竄全台…用途、危害有哪些？中鏢產品一次掌握

曾被Toyz公審「狗都不吃」 超派炸雞分店宣布3月底結束營業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／覺得勇士輸塞爾蒂克52分沒差？名嘴痛批柯爾雙標發言

聯合新聞網／ 綜合報導
柯爾。 路透
柯爾。 路透

勇士昨天以88：140被塞爾蒂克痛宰，賽後總教練柯爾（Steve Kerr）對這場失利輕描淡寫，「把事情沖到馬桶裡，我們客場之旅3勝1敗，打過百萬場比賽，塞爾蒂克很優秀，我們只是沒贏。」沒想到這段話引發ESPN球評夏普（Shannon Sharpe）不滿。

勇士2月打出11勝3敗佳績，柯爾也獲選單月最佳教練，不過沙普不滿柯爾對於這次慘敗的態度，「我不會讓柯爾蒙混過去，他贏球會說我們能打敗任何隊，能挑戰總冠軍；他們被打爆後，就說是辛苦的客場之旅，要把事情沖進馬桶。」

沙普還批評「放投」布朗（Jaylen Brown）戰術，「布朗會想說，我是職業球員，還有3.04億美元合約，你們如此看不起我？放6到10英尺，讓我投空檔三分球，這是多麼不尊重。」

台灣時間3月7日勇士要在主場迎戰6連勝的公鹿，勇士目前戰績32勝28敗，距離西區第6的太陽只有2.5場勝差。柯爾昨天受訪也提到，希望主將柯瑞（Stephen Curry）能利用兩天休兵日好好充電，接著持續前進。

Steve Kerr 勇士

延伸閱讀

NBA／放布朗投籃策略 柯瑞：球隊核心與教練共同的決定

NBA／名嘴批勇士要向美國人民道歉 柯爾：希望柯瑞打高爾夫

NBA／和去年時間點、理由相同 傳勇士維金斯正陷入家庭問題

NBA／「打球冷靜且有高籃球智商」 勇士菜鳥深獲柯爾肯定

相關新聞

NBA／羅素爆發湖人反彈輕取雷霆 反超勇士登西區第9

雷霆昨天作客太陽辛苦贏球，今天背靠背出戰湖人，首節過後就失去競爭力，湖人終場以116：104輕取雷霆，取得雙方對戰3連勝，賽後戰績也反超勇士，登上西區第9。 雷霆開局就打出18：6攻勢，但首節後

NBA／里拉德久違破40分 公鹿少字母哥竟大逆轉快艇！

快艇今天背靠背出賽，對手是沒有「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的公鹿，快艇三節打完領先8分，沒想到末節大崩盤，終場以106：113輸球。 公鹿球星里拉德（Dam

NBA／火燙手感贏得詹皇信任 羅素將挑戰湖人單季三分命中數

儘管前一場比賽不敵衛冕軍金塊，但湖人在今天出戰西區龍頭雷霆的比賽中，靠著羅素（D'Angelo Russell）單場猛轟...

NBA／內急錯過開賽才沒先發？ 灰狼愛德華強調是熱身過頭

近3個賽季都是灰狼隊不動先發的愛德華（Anthony Edwards），今天出戰拓荒者隊的比賽卻因為太晚進場，總教練芬奇...

NBA／覺得勇士輸塞爾蒂克52分沒差？名嘴痛批柯爾雙標發言

勇士昨天以88：140被塞爾蒂克痛宰，賽後總教練柯爾（Steve Kerr）對這場失利輕描淡寫，「把事情沖到馬桶裡，我們客場之旅3勝1敗，打過百萬場比賽，塞爾蒂克很優秀，我們只是沒贏。」沒想到這段話引

NBA／國王領先22分不夠花 懷特生涯新高37分率公牛大逆轉

到底領先幾分才能贏球？成為國王隊今天被公牛上演22分大逆轉的心聲！ 國王隊今天在主場迎戰公牛隊，第三節還剩3分28秒時以89:67領先22分，多數人都覺得比賽勝負已定。但公牛可不這麼想，決勝節頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。