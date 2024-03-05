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NBA／內急錯過開賽時間才沒先發？ 灰狼愛德華強調是熱身過頭
近3個賽季都是灰狼隊不動先發的愛德華（Anthony Edwards），今天出戰拓荒者隊的比賽卻因為太晚進場，總教練芬奇（Chris Finch）緊急將亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）拉上先發，成為近3個賽季以來首次替補出賽，賽後他也解釋自己遲到原因，純粹只是忘記時間。
愛德華從新人球季加入灰狼以來就成為球隊主要輪替球員，除了菜鳥賽季前17場比賽替補出發外，截至今天賽前已經連續264場比賽都以先發身分出賽，本賽季至今也繳出一張平均26.3分5.2籃板5.1助攻的亮眼數據，在聯盟得分榜上排名第12。
不過近兩場比賽表現陷入小低潮後，愛德華今天因太晚進場被迫調離先發陣容，灰狼還因為延誤比賽而遭到裁判警告；愛德華在開賽後35秒就被換上場，最終留下出賽35分鐘拿下13分6助攻4籃板的數據，灰狼則是以5分差距險勝拓荒者。
對於自己因為遲到導致連續先發場次中斷，球隊還因此遭到警告，愛德華賽後透露，並非外界所想的因「內急」而遲到，純粹忘記比賽時間已到；根據ESPN報導，愛德華每場比賽前都會花不少時間在休息室外進行拉力繩熱身。
對於近期愛德華與球隊禁區大將唐斯（Karl-Anthony Towns）在進攻端表現陷入低潮，芬奇則坦言並不太擔心，「他們只是太執著於比賽，將會重新調整狀態，今天賽前我們開會時，討論很多關於傳球讓更多人融入的事情，同時也需要他們的侵略性為球隊做出表率。」
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