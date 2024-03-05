NBA／里拉德久違破40分 公鹿少字母哥竟大逆轉快艇！

快艇今天背靠背出賽，對手是沒有「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的公鹿，快艇三節打完領先8分，沒想到末節大崩盤，終場以106：113輸球。

公鹿球星里拉德（Damian Lillard）首節獨挑大樑轟進15分，但快艇靠著哈登（James Harden）和喬治（Paul George）合砍19分，建立10分領先，前三節一路壓制公鹿，最多領先15分，以8分差進入決勝節。

波提斯(左)末節狂砍14分7籃板。 美聯社

末節後段戰況風雲變色，快艇4分多鐘沒得分，公鹿轟出15：0攻勢扭轉戰局，再靠著波提斯（Bobby Portis）連得5分，鎖定勝利。

BOBBY PORTIS DAGGER THREE 🗡️pic.twitter.com/u6oEhrRYAe — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年3月5日

公鹿贏球後取得6連勝，里拉德全場22投12中，進帳41分，波提斯板凳出發狂砍28分16籃板，有14分出現在末節。快艇方面，哈登和喬治都攻下29分，雷納德（Kawhi Leonard）手感不佳，19投6中，只拿到16分。